Это не Джокович и не Надаль. Кто фаворит Итогового турнира АТР? Vesti.kz делают прогноз

В это воскресенье в Лондоне стартует традиционный Итоговый турнир года АТР. Корреспондент Vesti.kz рассказал о составе участников и попытался выделить фаворитов грядущего турнира.



Начнем с того, что турнир ожидаемо пропустит Роджер Федерер. 39-летний швейцарец в этом году перенес две операции на колене, из-за чего не играл практически весь сезон.

Не восстановился Роджер и к Итоговому турниру. Лишь неделю назад Федерер вернулся на тренировочный корт.

Дебютировал Роджер на Итоговом турнире, на котором ежегодно сражаются восемь лучших теннисистов планеты, в далеком 2002 году. С тех пор швейцарец выступал в заключительном турнире года постоянно, за исключением 2016 и 2020 годов. В обоих случаях мешали серьезные травмы. Прямо сейчас Федерер является пятой ракеткой мира, даже несмотря на то, что не играл с января. Если бы не травма, то легендарный теннисист смог бы сыграть в Лондоне.

The Nitto ATP Finals Draw



What are your predictions????? pic.twitter.com/8rjI6mNLPk