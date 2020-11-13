Это не Джокович и не Надаль. Кто фаворит Итогового турнира АТР? Vesti.kz делают прогноз

В это воскресенье в Лондоне стартует традиционный Итоговый турнир года АТР. Корреспондент Vesti.kz рассказал о составе участников и попытался выделить фаворитов грядущего турнира.
Начнем с того, что турнир ожидаемо пропустит Роджер Федерер. 39-летний швейцарец в этом году перенес две операции на колене, из-за чего не играл практически весь сезон.
Не восстановился Роджер и к Итоговому турниру. Лишь неделю назад Федерер вернулся на тренировочный корт.
Дебютировал Роджер на Итоговом турнире, на котором ежегодно сражаются восемь лучших теннисистов планеты, в далеком 2002 году. С тех пор швейцарец выступал в заключительном турнире года постоянно, за исключением 2016 и 2020 годов. В обоих случаях мешали серьезные травмы. Прямо сейчас Федерер является пятой ракеткой мира, даже несмотря на то, что не играл с января. Если бы не травма, то легендарный теннисист смог бы сыграть в Лондоне.
На турнир отправились: лидер мирового рейтинга из Сербии Новак Джокович (1), испанец Рафаэль Надаль (2), австриец Доминик Тим (3), россияне Даниил Медведев (4) и Андрей Рублев (8), представитель Греции Стефанос Циципас (6), Александр Зверев (7) из Германии, а также аргентинец Диего Шварцман (9).
Джокович после поражения от Надаля в финале "Ролан Гаррос" взял двухнедельный перерыв. На турнире в Вене Новак добрался лишь до четвертьфинала, где был разгромлен 25-летним итальянцем Лоренцо Сонего - 2:6, 1:6. Трудно оценивать форму Новака, особенно учитывая, что он отказался защищать титул на турнире серии Masters в Париже. Как объяснял сам лидер мирового рейтинга, ему надоели разъезды с постоянными строгими ограничениями. Из-за этого ментального истощения он и снялся с турнира в Париже.
The Nitto ATP Finals Draw— Tennis4life (@Tennis4life10) November 12, 2020
What are your predictions????? pic.twitter.com/8rjI6mNLPk
Медведев сейчас в лучшей форме, которая была у него в этом году. На прошлой неделе он выиграл турнир в Париже, завоевав первый титул в сезоне. Недельная пауза должна пойти ему на пользу, а победа на Итоговом - это всегда большая мотивация. Скорее всего, главным фаворитом на титул логичнее назвать именно Даниила.
Циципас сейчас чувствует себя не в своей тарелке. Результаты 22-летнего грека говорят сами за себя. Ни в Вене, ни в Париже Стефанос не добрался даже до четвертьфинала. Последнее яркое выступление Стефаноса было на красном грунте "Ролан Гаррос" больше месяца назад, где он добрался до полуфинала и в пятисетовом триллере проиграл Джоковичу.
В сентябре Шварцман на турнире в Риме раскатал короля грунта Надаля. На том турнире аргентинец дошел до финала, в котором проиграл Джоковичу. В полуфинале "Ролан Гаррос" Надаль взял у цепкого Шварцмана реванш. Следом был турнир в Кельне, где Диего удивил многих. Шварцман, являясь базовым грунтовиком, добрался до финала хардового турнира в закрытом помещении. В Париже же Диего дошел до четвертьфинала, в котором проиграл будущему чемпиону - Медведеву.
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