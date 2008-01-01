Джокович в шестой раз завершит год в статусе первой ракетки мира

Серб Новак Джокович в шестой раз в карьере закончит год на первой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), сообщается на сайте организации.

Джокович повторит рекорд американца Пита Сампраса, который находился на вершине рейтинга по окончании сезона с 1993 по 1998 год.

"Пит был тем, на кого я равнялся, когда рос, поэтому повторить его достижение - это сбывшаяся мечта, - сказал 33-летний сербский теннисист. - Я буду продолжать стремиться оставаться лучшим игроком, надеюсь, добьюсь больших успехов и побью больше рекордов в спорте, который люблю всем своим сердцем".

В 2020 году Джокович выиграл Открытый чемпионат Австралии, а также победил на турнирах в Дубае, Нью-Йорке и Риме. За карьеру серб завоевал 81 титул в одиночном разряде.