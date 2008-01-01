Определился победитель турнира ATP 250 Astana Open

В Нур-Султане сегодня, 1 ноября, завершился первый в истории Казахстана турнир ATP 250 Astana Open, сообщает пресс-служба Федерации тенниса.

Директор турнира, Атилла Рихтер, во время церемонии награждения, заявил, что Ассоциация теннисистов профессионалов надеется на долгосрочное сотрудничество и отмечает высокий уровень подготовки казахстанского турнира. Он поблагодарил теннисистов за отличный финал. Рихтер подчеркнул, что это был невероятный год, в котором пандемия продолжает оказывать влияние на людей и заставляет их адаптироваться к ситуации.

Директор турнира с сожалением отметил, что многие турниры были отменены или отложены, а непредсказуемость стала частью обычной жизни. Он подчеркнул, что благодаря смелому решению ATP, в календаре появилось 4 дополнительных турнира в этом году, в том числе и в Нур – Султане.

- Огромная благодарность Федерации тенниса Казахстана, и, прежде всего – президенту Федерации, Булату Утемуратову, который принял этот вызов и сделал возможным провести первый, исторический для Казахстана, турнир. Под Вашим руководством, в течение последнего десятилетия, состоялся огромный скачок в развитии казахстанского тенниса. Поэтому, эта последняя неделя была "вишенкой на торте".

Спасибо большое, господин президент, за вашу преданность и поддержку теннису. Спасибо команде и всем, кто участвовал в подготовке мероприятия, которое было организовано в течение 6 недель, и, я очень надеюсь, что все остались довольны. Большое спасибо всем игрокам. Это был новый турнир, никто не знал, что ожидать. Я уверен, что многим нелегко далось решение приехать на первый турнир ATP в Нур-Султан. Я надеюсь, что вам было здесь комфортно. Будьте здоровы, надеюсь увидеть вас снова в Нур-Султане в следующем году!, – заявил директор турнира, Атилла Рихтер.

Джону Миллману победа в турнире Astana Open принесла первый титул в ATP и дополнительные 250 очков рейтинга. Австралийский теннисист поблагодарил соперника, Федерацию тенниса Казахстана и тепло отозвался о всех, кто готовил турнир в сжатые сроки.

- Это первый АТР 250, который я выиграл. Особенный для меня, что я сделал это в Нур-Султане. Огромная благодарность и мои поздравления Адриану. У нас были тяжелые матчи. С тобой нелегко играть. Спасибо, что разделил корт со мной.

Большое спасибо всем организаторам, лайнменам, супервайзерам, сотрудникам. Огромная благодарность спонсорам и президенту Федерации тенниса Казахстана за ваше невероятное гостеприимство. В Австралии, когда выбор очевиден, мы говорим no brainer. Для меня это совершенно очевидно no brainer, - турнир должен быть внесен в график ATP и проводиться в Казахстане на постоянной основе. За шесть недель вы сотворили невозможное. Это был один из лучших ATP 250 в закрытых помещениях, в которых я участвовал, - рассказал победитель турнира, Джон Миллман.

Джон Миллман уверенно начал финальный матч в столице Казахстана, забрав первый гейм на своей подаче под ноль. Он разводил соперника по углам, Адриан Маннарино вынужденно ошибался, но при счёте "ровно" во втором гейме не дал сопернику дойти до брейкпоинта. Маннарино в первом сете тонко попадал по линиям, но его удары в длинных розыгрышах, в которых обычно француз чувствует себя комфортно, периодически срывались. Соперники старались грузить друг друга мячами под бекхенд, и в первой партии больше проблем это принесло Джону.

Австралиец продолжал играть плотными ударами по всей ширине корта и старался не давать сопернику замедлять игру, что приносило ему очки. Брейкпоинты первым заработал Адриан Маннарино, но не реализовал ни одной из попыток забрать подачу соперника в этом сложном для обоих финалистов гейме. Уже на следующей своей подаче Джон Миллман своими ошибками снова подарил сопернику два брейкпоинта, но после отчаянно сражался за каждый мяч, сохранив гейм за собой. Маннарино выглядел раздраженным из-за нереализованного шанса повести в счете, вслух разговаривал сам с собой.

А в начале второй партии обычно максимально спокойный и уравновешенный Маннарино уже не просто разговаривал, а кричал от недовольства, проигрывая очки. На этом фоне, и конечно, не без помощи блестящих по точности ударов Миллмана, француз чуть не проиграл свою подачу. При этом прекрасное чувство корта на протяжении всего матча помогало ему создавать крайне неудобные ситуации для Джона Миллмана.

В третьем гейме Маннарино совершил первую для себя в матче двойную, бросил ракетку, в очередной раз чему-то громко возмутился, а в итоге в тяжелейшей борьбе на своей подаче позволил сопернику сделать ранний брейк. Игра французского теннисиста посыпалась, Миллман был собран и точно завершал удары. Вернуться к своей обычной техничной игре Адриан так и не смог, вместо этого отдал Миллману ещё один гейм на своей подаче. На матчболе после проигранного мяча Маннарино не сразу пошёл жать руку победителю, сначала пытаясь оспорить решение главного судьи не переигрывать мяч, несмотря на то что Маннарино якобы помешал сыграть выкрик линейного. Но судья объявил финальный счет: 7:5, 6:1.

Брейк в финале Astana Open, австралийская пара, Макс Перселл и Люк Сэвилл, могли сделать ещё в первом гейме, но Люк Сэввилл подачу удержал. Затем теннисисты достаточно уверенно подавали и в середине сета обменялись быстрыми геймами, выигранными под ноль. Еще один шанс повести в счете был у австралийцев в девятом гейме, но Флиген безошибочно выполнил подачу. Затем уже Жилле обеспечил бельгийцам как минимум тай-брейк, а вот Перселл в концовке сета отдал соперникам свою подачу.

Партия осталась за игроками из Бельгии. Австралийцы были близки к тому, чтобы снова проиграть гейм на подаче Перселла в третьем гейме второго сета, но напарник чётко отыграл у сетки, забрав решающее очко. Затем у пары начались проблемы и на подаче Сэвилла. Бельгийцы получили несколько стопроцентных возможностей забить и повели с брейком. Австралийская пара не смогла отыграться, Флиген уверенно подавал, а Перселл продолжал ошибаться. Победителем в финале стала пара Йоран Флиген и Сандер Жилле.

Во время церемонии награждения австралийцы рассказали, что, кроме победы и трофеев, увозят с собой из Казахстана прекрасные впечатления от пребывания в стране и организации турнира. Люк Сэвилл не забыл поблагодарить всех – от руководства ATP и Федерации тенниса Казахстана до поваров, работников кортов и сотрудников отеля.

Мировой тур ATP 250 Astana Open прошел в Казахстане впервые. Федерация Тенниса Казахстана получила право на проведение в гНур-Султан одного из самых престижных в мире турниров Ассоциации теннисистов профессионалов в конце года.

Astana Open проходил с 25 октября по 1 ноября 2020 года и собрал более 30 участников первой сотни мирового рейтинга. Участие в турнире приняли сильнейшие теннисисты мира - Бенуа Пер (26), Адриан Маннарино (39), Джон Миллман (43).Казахстанскую национальную сборную по теннису представили Михаил Кукушкин (88), Александр Бублик (49), Дмитрий Попко (171), Тимофей Скатов (438), Денис Евсеев (373), Андрей Голубев (89), Александр Недовесов (333).

Мировой тур АТР 250 включает в себя 40 профессиональных мужских туров в год. Однако, в этом сезоне, из-за пандемии, их прошло всего 17. Турнир в Нур-Султане, фактически, закрывает сезон и дает теннисистам одну из последних в этом году возможностей получить 250 очков в рейтинг АТР. Призовой фонд турнира составил 275 000 долларов. Для обеспечения безопасности, Astana Open проходил без зрителей.

Федерация тенниса Казахстана ежегодно проводит до 50 международных турниров, в числе которых Кубок Президента и Кубок Дэвиса.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.