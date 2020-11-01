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Сегодня состоится финал турнира ATP 250 Astana Open

Квалификационные матчи турнира начались 25 октября.

Сегодня состоится финал турнира ATP 250 Astana Open
Фото: ФТК©
Новости спорта Теннис ATP
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На кортах Национального теннисного центра Нур-Султана сегодня, 1 ноября, пройдут финальные матчи турнира, сообщает пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

В финале сыграют 39-я ракетка мира француз Адриан Маннарино (третий номер турнира) и австралиец Джон Миллман (четвертый номер турнира) - 45-й в рейтинге ATP. В парном финале сыграют бельгийцы Сандер Жилле и Йоран Флиген против австралийцев Макса Перселла и Люка Сэвилла.

Его отличительной чертой уже называют короткие сроки подготовки - всего шесть недель и очень длинные, до трех часов времени, матчи.

"Напряженные матчи, много трехсетовых, таких почти 70 процентов, близкая, напряженная борьба, каждый хочет выиграть. Для многих это будет последний турнир в календаре, поэтому все сражались", - подчеркнул вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Звание на самый длительный матч оспаривают встреча Томми Пола и Джона Миллмана, - она шла почти три часа, 171 минута игрового времени и противостояние казахстанца Дмитрия Попко и молдаванина Раду Албота - тоже ровно 171 минута. Самый короткий матч может войти в историю турнира как встреча казахстанца Тимофея Скатова и финна Эмиля Руусувуори - 60 минут.

По статистике эйсов, всех участников Astana Open уверенно опережает Егор Герасимов из Беларуси. Лучший прием подачи показывает француз Адриан Маннарино - 42 процента. Качественнее всех реализует подачу и выигрывает первое очко Эмиль Руусувуори, обошедший накануне казахстанца Михаила Кукушкина.

"Мы довольны, как проходит турнир, очень хорошую обратную связь получаем от игроков, от организаторов, от ATP и надеемся, что кульминационная часть, финал, пройдет на высшем уровне", - заявил Польский.

Квалификационные матчи турнира начались 25 октября. Четверкой лучших сеяных на Astana Open стали французы Бенуа Пэр и Адриан Маннарино, бывший чемпион мира среди юниоров и игрок нового поколения Миомир Кечманович  и австралиец Джон Миллман.

Уайлд-кард турнира от организаторов получили казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Тимофей Скатов, член сборной Казахстана по Кубку Дэвиса Денис Евсеев, а также бывшая 18 ракетка мира, итальянец Андреас Сеппи, член сборной Сербии в Кубке Дэвиса и командном чемпионате мира Виктор Троицки.

Из-за сокращения турнирной сетки, для теннисистов участие в Astana Оpen - стало возможностью набрать дополнительные очки в рейтинг. По-максимуму была обеспечена безопасность игроков: забронировано более 1500 ПЦР-тестов, их сдавали через каждые четыре дня. Для теннисистов было организовано максимально безопасное пространство.



На корты Astana Оpen выходили теннисисты из Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Австралии, Великобритании, Португалии, США, Италии, Чехии, Молдовы, Аргентины, России, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Германии, ЮАР, Финляндии, Японии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Уругвая, Хорватии, Бразилии, Индии, Эквадора и Монако.

Призовой фонд турнира составляет - 275 тысяч долларов. В прямом эфире матчи Astana Open показывает телеканал Qazsport. Кроме того, заявки на международную трансляцию запросили 28 стран мира.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

 

 

 

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