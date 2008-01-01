Определился первый полуфиналист турнира ATP 250 Astana Open

Первым полуфиналистом турнира ATP 250 Astana Open в Нур-Султане стал американец Фрэнсис Тиафо, сообщает пресс-служба ФТК.

В 1/4 финала он победил Егора Герасимова. Первая ракетка Беларуси и 83-й номер мирового рейтинга в каждом матче на Astana Open показывал выдающийся теннис, чего стоит только его последняя победа над Иржи Веселы. Но и соперник у Герасимова в четвертьфинале был неудобный - 64-я ракетка мира Фрэнсис Тиафо из США, который в Нур-Султане играет на пике концентрации, сводя ошибки к минимуму.

С первых геймов теннисисты показывали острую, атакующую игру. Герасимов постепенно наращивал мощность подачи и темп игры, а Тиафо заставал соперника врасплох укороченными ударами. Никто из них не дал волю нервам на своей подаче, и партия закономерно перешла в тай-брейк, где теннисист из США одержал победу с минимальным преимуществом.

Неудачный для Герасимова исход первого сета подтолкнул его к более активным действиям в начале второй партии, где он сразу же сделал брейк. Тиафо давил изо всех сил, чтобы отыграть отставание по счету.

Герасимов не давал ему ни малейшего шанса на брейк всю партию, но дрогнул, уже подавая на сет. Второй шанс завершить партию в свою пользу американский теннисист просто подарил беларусу, проиграв гейм под ноль. И снова Егор Герасимов перенервничал, на первом сетболе в этом гейме сделал двойную ошибку, на втором - отправил мяч в аут, но с третьей попытки все-таки забрал сет.

Оба игрока в решающем сете были на высоте. Тиафо идеально выполнял уходящие удары, заставляя Герасимова отбиваться. Представитель Беларуси точно выбирал направление удара, а к середине сета уже почувствовал полную уверенность и стал выходить к сетке сразу после подачи.

Подача, к слову, хорошо шла и у Тиафо, особенно в первый квадрат, с максимальной скоростью 217 километров в час. Несколько обидных ошибок у сетки стоили Тиафо гейма на своей подаче. Американец не сильно переживал из-за этого и сразу же оформил обратный брейк, не оставив Герасимову права на ошибку на его подаче. Тот ошибся, подавая при счете 5:6. С минимальным преимуществом в этом матче победителем вышел Фрэнсис Тиафо: 7:6 (7:5), 5:7, 7:5.

Также сегодня в четвертьфинале сыграет казахстанец Михаил Кукушкин. Его соперником будет Эмиль Руусувуори, который в трех сетах накануне победил Джордана Томпсона из Австралии.

Турнир серии ATP 250 впервые проводят в Казахстане. Игры в Нур-Султане проходят без зрителей на трибунах. Все трансляции матчей показывает телеканал Qazsport. Общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Фото: ФТК©