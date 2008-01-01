"Прекрасная возможность преуспеть". Кукушкин сыграет с первым сеяным на Astana Open за выход в четвертьфинал

Сегодня, 29 октября, на турнире ATP 250 Astana Open в Нур-Султане состоится матч, в котором сойдутся одни из главных претендентов на победу. Первый сеяный - француз Бенуа Пэр - и Михаил Кукушкин сойдутся уже на стадии 1/8 финала, сообщает пресс-служба ФТК. Казахстанский теннисист отметил, что необычно играть без болельщиков, и высказался о значимости этих соревнований.

- Что вы думаете о сегодняшнем матче?

- Для меня это была борьба в стартовом сете, я допустил несколько ошибок в решающие моменты, и за это пришлось заплатить, проиграв первый сет. Однако я хорошо выправился в следующих двух сетах.

- Вы привыкли играть с большими толпами болельщиков во время игр Кубка Дэвиса и других турниров. Каково было играть сегодня без зрителей на трибунах?

- Я всегда играл на этом стадионе, когда на нем присутствовало множество болельщиков, но сегодня было действительно необычно играть без них. Однако это все результат пандемии и мы должны привыкнуть к этим нынешним нормам. Это проблема, но я к этому привыкаю.

- Как пандемия и длительные перерывы повлияли на вас?

- Да, пандемия повлияла на меня, как и на других. Было сложно вернуться в форму, но я много работаю над собой. В целом, мое возвращение в игру было достаточно неплохим, и я считаю, что Astana Open - прекрасная возможность для меня преуспеть и вернуться к более высоким рейтингам.

- Наверняка должно быть приятно играть в турнире ATP на домашних кортах?

- Я действительно счастлив играть на своих домашних кортах и при этом в рамках тура ATP. Я никогда не думал, что в нашей стране будет такой крупный турнир. Это действительно большая честь играть на домашних кортах, на которых я столько времени тренировался.

- Что вы думаете о появлении турнира в рамках тура АТР в Казахстане?

- Теннис не был популярен в Казахстане, но я хотел бы отметить усилия Федерации тенниса Казахстана и ее президента, Булата Утемуратова. Он развивал спорт с нуля, и теперь у нас в стране есть профессиональный теннисный турнир, и это действительно очень значимый момент для меня - играть в рамках тура АТР и при этом в своей стране.

Пэр, в свою очередь, отметил, что наслаждается пребыванием в Казахстане.

- Добро пожаловать в Казахстан! Мы знаем, что это очень странное время, но мы очень рады видеть вас на турнире и в стране!

- Конечно, очень приятно быть тут. Я наслаждаюсь своим пребыванием здесь, даже если не могу гулять по городу, потому что мы не можем покидать отель. Я рад быть впервые в Казахстане.

- Вы очень хорошо начали сезон, дойдя до финала в Окленде, потом случился коронавирус. Как вы пережили локдаун?

- Я очень тяжело пережил локдаун. Я немного побыл дома, я не мог тренироваться, делать что-то физически. Возвращение в тур было не таким уж и легким. Я готовлюсь к следующему сезону, нацелен провести его на хорошем уровне. Сейчас я стараюсь немного играть, наслаждаться теннисом, кортом. Рад быть на этом турнире.

- Вы - первый сеяный на турнире, чувствуете давление?

- Особо не волнуюсь. Я не очень много тренировался. Здесь я постараюсь выиграть несколько матчей. Конечно, если я выиграю титул - я буду счастлив. Но мои ожидания - почувствовать корт, вернуть свою игру. Я признаю, что чувствую себя не очень хорошо, мой теннис не идеален. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, выжать из себя все силы и постараться выиграть.

- Это все из-за большого перерыва?

- Конечно, это все из-за пандемии. Мы слишком долго были дома. Но это не так легко - возвращаться в тур. Правила стали другими, мы должны постоянно находиться в своей комнате, всегда сдавать тесты. Я переболел вирусом и десять дней был на изоляции. И я думаю, что играть без болельщиков - не так легко. Нам нравиться играть для людей, для наших болельщиков, даже если они тебя ненавидят. Теннис без зрителей - не есть хорошо.

Турнир серии ATP 250 впервые проводят в Казахстане. Игры в Нур-Султане проходят без зрителей на трибунах из-за пандемии коронавируса. Все трансляции матчей показывает телеканал Qazsport. Общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов. Встреча Кукушкин - Пэр начнется в 18:00 по столичному времени.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Фото: ФТК©