Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала на Astana Open

Михаил Кукушкин начал выступление на турнире серии ATP 250 Astana Open с игры против победителя Кубка Дэвиса в составе сборной Аргентины, 76-й ракетки мира Федерико Дельбониса, сообщает пресс-служба ФТК.

Казахстанский теннисист уверенно начал первый сет, изящными ударами завершал розыгрыши. Аргентинец-левша плотно подгружал соперника с форхэнда и уже в середине сета сделал первый брейк.

Кукушкин собрал в кулак всю концентрацию, и обратный брейк не заставил себя ждать. Теннисисты в концовке партии упорно держали свою подачу, так первый сет перешёл в тай-брейк, где с минимальным преимуществом победил Дельбонис.

В начале второго сета Кукушкин навязал Дельбонису более быстрый, атакующий теннис с длинными розыгрышами и повел в счете с брейком, не дав аргентинцу отыграться. Это в итоге принесло казахстанцу уверенную победу в партии.

В решающем сете Кукушкин уже в третьем гейме забрал подачу соперника. Следующий гейм на своей подаче он забрал под ноль, а затем последовал еще один брейк, обеспечивший казахстанцу комфортное преимущество в счете и победу в этом матче - 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. В 1/8 финала Кукушкин сразится с первым сеяным турнира Бенуа Пэром.

Другой казахстанский теннисист Александр Бублик в первом круге турнира проиграл Маккензи Макдональду из США.



В начале игры, шестой сеяный турнира Бублик на домашнем корте Национального теннисного центра чувствовал себя максимально комфортно, с первых геймов начал играть острыми глубокими ударами, в нужный момент используя красивые укороченные.



Уже в третьем гейме он сделал первый брейк, но после этого также легко отдал сопернику два гейма на своей подаче. Коронные эйсы Бублика, скорость которых превышает 200 километров в час, чередовались с двойными ошибками и тактическими неточностями. Первую партию забрал Макдоналд.



Во втором сете Александр взял только два гейма на своей подаче. Американский теннисист спокойно держал мяч, и этого было достаточно, чтобы встреча закончилась победой Маккензи - 6:3, 6:2.



49-я ракетка мира покидает турнир на стадии 1/16 финала.



Маккензи Макдональд во втором круге сразится с обладателем уайлд-кард, Андреасом Сеппи, который накануне обыграл россиянина Аслана Карацева.



Турнир серии ATP 250 впервые проводят в Казахстане. Игры в Нур-Султане из-за пандемии коронавируса проходят без зрителей на трибунах. Все трансляции матчей показывает телеканал Qazsport. Общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Фото: ФТК©