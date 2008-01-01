Кукушкин и Бублик стартуют на турнире ATP 250 Astana Open

Сегодня, 28 октября, выступление на престижном турнире серии ATP 250 Astana Open, который проходит в Нур-Султане, начинают казахстанские теннисисты Михаил Кукушкин и Александр Бублик, сообщает пресс-служба ФТК.

Бублик, 49-я ракетка мира, получил на турнире шестой номер посева. В 1/16 финала он сыграет с Маккензи Макдональдом из США. Победитель этой встречи сразится с обладателем wild card Андреасом Сеппи, который накануне обыграл россиянина Аслана Карацева.

Бублик и Макдональд играли между собой две недели назад в Санкт-Петербурге. Казахстанец тогда победил в трех сетах - 6:2, 6:7 (2:7), 6:4.

Кукушкин начнет выступление на Astana Open с игры против победителя Кубка Дэвиса в составе сборной Аргентины, 76-й ракетки мира Федерико Дельбониса. В случае победы он сразится с первым сеяным турнира Бенуа Пэром.

Кукушкин и Дельбонис выйдут на центральный корт Национального теннисного центра столицы Казахстана не раньше 14:50, по окончанию встречи Фернандо Вердаско и Джона Миллмана. Матч Бублика и Макдональда начнется не раньше 18:00 по времени Нур-Султана.

Турнир проходит без зрителей из-за пандемии коронавируса. Трансляции игр покажет телеканал Qazsport.

Все остальные участники 1/8 финала Astana Open уже определились. Среди них Фрэнсис Тьяфу, Миомир Кецманович, Адриан Маннарино. Финал состоится 1 ноября.

Казахстан впервые проводит турнир серии ATP 250, общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.