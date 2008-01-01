19-летний казахстанец дебютировал на турнире серии ATP 250

Тимофей Скатов провел матч на проходящем в Нур-Султане турнире ATP 250 Astana Open, сообщает пресс-служба ФТК. 19-летний казахстанский теннисист сыграл с Эмилем Руусувуори из Финляндии.

Скатов попал в основную сетку, получив wild card от организаторов. Руусувуори пробился в 1/16 через два квалификационных раунда, победив сначала Марка Перселла из Австралии, а затем серба Виктора Троицки.

Первый сет остался за представителем Финляндии. Он сделал два брейка в партии, в то время как Скатов взял подачу соперника лишь один раз, причем не без помощи оппонента, который сделал две подряд двойные ошибки в гейме.

Во втором сете казахстанец пытался навязать сопернику борьбу, но тот реализовывал сто процентов возможностей и довёел матч до победы: 6:2, 6:0.

"Я благодарен Федерации за возможность принять участие в турнире и wild card. Дебют прошел не очень удачно, немного перенервничал. К сожалению, я не смог сегодня показать свою лучшую игру. Где-то я перенервничал, не мог двигаться, думать достаточно быстро, чтобы играть наравне. Я провел здесь несколько дней. Тренировался с хорошими игроками. Чему-то научился. И, думаю, что в следующий раз я могу выступить лучше", - рассказал после матча Скатов.

Казахстанцы Александр Недовесов и Андрей Голубев в упорной борьбе проиграли матч за выход в четвертьфинал парного разряда.

В 1/8 финала им противостояли соперники из Австралии - Люк Сэвилл и Макс Перселл, посеянные в парном турнире под вторым номером. Казахстанцы боролись за каждый мяч.

Обе пары разыгрывали красивые комбинации, но австралийцы играли надежнее и слаженнее. В четвертьфинал прошли Сэвилл и Перселл - 6:4, 6:4.

Недовесов и Перселл выступали на этом турнире и в одиночном разряде, но не прошли квалификационный раунд.

Иржи Веселы из Чехии, 66 ракетка мира, обыграл американца Тенниса Сандргена, 48-ю ракетку, со счетом 6:4, 7:6.

Встреча Аслана Карацева и Андреаса Сеппи закончилась победой последнего, получившего wild card на турнир, - 6:3,1:6,6:3.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.