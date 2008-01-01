В Нур-Султане прошел первый день турнира ATP 250 Astana Open

На турнире серии ATP 250 в Нур-Султане определились все участники основной сетки, сообщает пресс-служба ФТК.

К уже попавшим в главную часть турнира теннисистам присоединились четверо победителей квалификационного раунда: Аслан Карацев, Дамир Джумхур, Юити Сугита и Эмиль Руусувуори.

Во второй половине игры начались игры 1/16 финала. Легких матчей в первый день не было, теннисисты в большинстве случаев определяли победителя в трехсетовых матчах и на тай-брейках.

Внимание казахстанских болельщиков в первый день турнира было приковано к матчу Дмитрия Попко. Представитель Казахстана получил wild card от организаторов и выложился на полную, чтобы оправдать этот шанс. Ему совсем немного не хватило до победы.

В первом раунде соперником Попко был представитель Молдовы Раду Албот (85-я ракетка мира).

Матч отметился долгими зрелищными розыгрышами. Теннисисты в самом начале первого сета обменялись брейками. Попко снова взял подачу соперника при равном счете 4:4 и затем успешно завершил первую партию в свою пользу.

Уступая 4:1 во втором сете, казахстанец сравнял счет, но Албот все-таки забрал два последних решающих гейма. В третьем сете борьба продолжалась до последнего, сильнее в конце оказался Раду Албот: 6:4, 4:6, 6:4.

"Я не нервничал так, как обычно, старался думать, что это обычный мачт. Я привык к корту и чувствовал себя достаточно комфортно. Но, мне кажется, в некоторые моменты играл слишком пассивно, не предпринял каких-то решительных действий, просто ждал ошибки соперника, и это, конечно, меня подвело. У меня было пять брейк-поинтов, и, к сожалению, на них мне не хвалило уверенности. Возможно, я так сильно хотел выиграть, что в нужный момент не использовал свой шанс", - сказал Попко после игры.

В основной сетке мужского одиночного турнира осталось трое казахстанцев: Михаил Кукушкин, Александр Бублик и еще один обладатель wild card Александр Недовесов.

Фото: ФТК©