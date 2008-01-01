Определились обладатели wild card на Astana Open

Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Тимофей Скатов, а также бывшая 18 ракетка мира, итальянец Андреас Сеппи, получили wild card основной сетки турнира ATP 250 Astana Open, сообщает пресс-служба ФТК.

Член сборной Казахстана по Кубку Дэвиса Денис Евсеев, а также бывший ведущий теннисист мирового рейтинга, член сборной Сербии в Кубке Дэвиса и командном чемпионате мира Виктор Троицки получили wild card на квалификационный турнир, который впервые пройдет в столице Казахстана.

"Мы очень рады объявить присуждение wild card для Андреаса Сеппи - одного из лучших итальянских игроков, что свидетельствует о существующих добрососедских отношениях между казахстанской и итальянской федерациями тенниса", - заявил Юрий Польский, вице-президент Федерации тенниса Казахстана.

"Мы также рады, что два наших самых талантливых игрока - Дмитрий Попко (173-я ракетка мира) и Тимофей Скатов (450-я позиция в рейтинге) получили уайлд-карты основной сетки, - добавил он. - Я уверен, что помимо повышения их уверенности, это поможет им одолеть лучших игроков будучи дома, а также заработать ценные очки ATP, которые помогут им улучшить свои рейтинги".

19-летний Скатов, который переходит на профессиональный уровень, очень хорошо продвинулся, выиграв три турнира ITF Futures в Анталии (Турция) в январе, а также в Меллилье (Испания) и Бухаресте (Румыния) в сентябре этого года.

Директор турнира Атилла Рихтер также объявил о присуждении квалификационных wild card члену сборной Казахстана по Кубку Дэвиса Денису Евсееву, который в настоящее время занимает 373-е место в рейтинге, а также в прошлом ведущему теннисисту мирового рейтинга, члену сборной Сербии в Кубке Дэвиса и командном чемпионате мира, обладателю трех титулов ATP Виктору Троицки.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

Напомним, турнир пройдет в Нур-Султане с 25 октября по 1 ноября.