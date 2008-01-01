"Вердаско, Гаске, Симон и восходящие звезды тенниса". Кто выступит на турнире ATP в Нур-Султане

Первый в истории Казахстана турнир серии ATP соберет в Нур-Султане теннисистов из топ-100 мирового рейтинга, сообщает пресс-служба ФТК.

Участие в Astana Open для игроков - шанс набрать очки, так как соревновательный график из-за пандемии сильно скорректирован, а часть турниров и вовсе отменена.

"География участников турнира - от Японии до Австралии и от США до Казахстана. Мы ждем Бенуа Пэра, Фернандо Вердаско, Ришара Гаске, Жиля Симона, Френсиса Тиафо, эти имена у всех на слуху. К нам приедет и много восходящих звезд: Джон Миллман, Миомир Кецманович, наш Александр Бублик. Я думаю, будут интересные, напряженные матчи", - отметил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Турнир серии АТР 250, который пройдет в Нур-Султане с 26 октября по 1 ноября, готовится в сжатые сроки. Он получил временную лицензию.

"Время на организацию было ограниченным, вместо нескольких месяцев у команды были недели. К счастью, у коллег из Федерации тенниса Казахстана уже был опыт организации грандиозных мероприятий, поэтому я убежден, что совместными усилиями у нас получится провести запоминающееся событие для игроков и теннисного сообщества, даже несмотря на то, что из-за пандемии у нас не будет возможности приветствовать болельщиков", - прокомментировал директор турнира Аттила Рихтер.

Ранее стало известно, что трансляция турнира на территории Казахстана будет доступна онлайн и на телеканале Qazsport. Зарубежное же вещание будет идти через Eurosport.

"Несмотря на сложности, которые пандемия коронавируса привнесла во все сферы жизни, мы очень рады, что большой спорт постепенно возвращается в прежнее русло. Телеканал Qazsport, как стратегический информационный партнер Федерации тенниса Казахстана, приложит все усилия для обеспечения качественной трансляции матчей казахстанских и зарубежных теннисистов", - подчеркнул директор телеканала Qazsport Наги Бакытбеков.

Напомним, что призовой фонд Astana Open составит 275 тысяч долларов.