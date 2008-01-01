Сенсационно проигравший казахстанцу теннисист на "Ролан Гаррос" заразился коронавирусом

16-й номер мирового рейтинга итальянский теннисист Фабио Фоньини
сдал положительный тест на коронавирус, сообщает Р-Спорт
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Фоньини на текущей неделе участвует в турнире на Сардинии. В итоге место 33-летнего итальянского теннисиста в сетке займет лаки-лузер.
"Ребята, я должен вам сказать, что сегодня утром получил положительный результат на COVID-19. Симптомы очень легкие: небольшой кашель, температура, головная боль. Я уже нахожусь в изоляции и уверен, что очень скоро поправлюсь", - отметил Фоньини.
Напомним, что в первом круге нынешнего "Ролан Гаррос" Фоньини сенсационно уступил
казахстанскому теннисисту Михаилу Кукушкину
со счетом 1:3.