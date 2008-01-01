Ковидная пауза? Это были лучшие пять месяцев моей жизни - Бублик о карантине и турнире в Санкт-Петербурге

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик после выхода во второй круг турнира АТР в Санкт-Петербурге отметил, что доволен тем, как провел паузу в календаре, связанную с пандемией коронавируса.

Накануне на старте соревнований он не без труда обыграл американца Маккензи Макдональда. По словам спортсмена, ему было сложно тренироваться.

"Ковидная пауза? Это были лучшие пять месяцев моей жизни. Я исключительно ел и спал. Тренировался я один месяц и все. Условия? Какие могут быть условия в Петербурге, когда кортов нет, либо они очень далеко, покрытия разные. То дождь, то ветер, игроков нет. Конечно, тренироваться здесь сложно, но я не сильно много тренировался, поэтому мне очень понравилось. Было очень хорошо.

По-моему, я играл на всех возможных кортах Санкт-Петербурга. В Тосно я играл тренировочные матчи. А так, я везде тренируюсь: много провожу времени на Елагином острове, там хорошие корты, и я знаю их хозяина, мы часто к нему ездим. Иногда играю на "Динамо" на Крестовском острове, но реже. Я же вырос здесь, я играл почти везде.

Что нужно делать, чтобы улучшить прогресс? Нужно делать то же самое, что ты и делаешь. В большинстве своем от меня ничего не зависит. Я должен делать то, что должен, а в остальном положиться на судьбу. Я не верю в то, что нужно много тренироваться, вставать в 5 утра, бегать кроссы и есть безглютеновую пасту, чтобы попасть в десятку. Кто верит - молодцы", - цитирует Бублика сайт турнира.