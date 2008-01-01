Появились подробности проведения первого в истории турнира ATP в Нур-Султане

Сильнейшие теннисисты Казахстана Александр Бублик и Михаил Кукушкин примут участие в домашнем турнире ATP 250 - Astana Open, сообщает пресс-служба ФТК.

Призовой фонд соревнований, которые пройдут с 26 октября по 11 ноября в Нур-Султане, составит 275 тысяч долларов.

"Вдвойне приятно, что турнир будет проходить на домашних кортах, которые, нужно признать, ничем не уступают самым лучшим площадкам", - поделился впечатлениями Бублик - первая ракетка Казахстана.

Помимо сильнейших теннисистов страны-хозяйки турнир соберет более 60 участников первой сотни мирового рейтинга. Свое участие уже подтвердили такие игроки, как Бенуа Пер (26), Адриан Маннарино (39) и Джон Миллман (43).

Мировой тур серии АТР 250 включает в себя 40 профессиональных мужских турниров в год. Однако в этом сезоне из-за пандемии их прошло всего 17.

Astana Open в Нур-Султане станет фактическим закрытием сезона и даст теннисистам последнюю в этом году возможность заработать 250 очков в рейтинг АТР.

"Работа Федерации тенниса получила высокую оценку АТР, о чем свидетельствует выбор казахстанской столицы местом проведения турнира. Для нас это, безусловно, вызов, но мы уверены, что турнир пройдет на самом высоком уровне. Для этого есть все необходимые условия", - отметил президент Федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов.

Учитывая повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении турнира, игры на Astana Open пройдут без зрителей. Кроме того, организаторы предусмотрели ряд ограничительных мер.

"Территория Национального теннисного центра будет оснащена специальными передвижными лабораториями для ПЦР-диагностики и термосканерами, разработаны жесткие маршруты, которые исключают нежелательные контакты игроков, организаторов и персонала", - сообщил вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский.

Все матчи будут доступны в режиме онлайн-трансляции. На территории Казахстана турнир будет показывать телеканал Qazsport.

Отмечается, что на территории НТЦ будет работать виртуальный пресс-центр, что обеспечит широкий доступ казахстанским и международным средствам массовой информации к пресс-конференциям, эксклюзивным интервью с игроками и другим активностям теннисистов, предусмотренных в рамках Astana Open.

Федерация тенниса Казахстана ежегодно проводит до 50 международных турниров, в числе которых Кубок Президента и Кубок Дэвиса.