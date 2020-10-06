Аргентинский теннисист за пять часов выбил с "Ролан Гаррос" чемпиона US Open-2020

Аргентинский теннисист Диего Шварцман
впервые в карьере пробился в полуфинал "Ролан Гаррос
", который проходит в Париже, сообщает "Р-Спорт
".
Шварцман, посеянный под 12-м номером, в матче 1/4 финала обыграл третью ракетку турнира австрийца Доминика Тима со счетом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Теннисисты провели на корте 5 часов и 8 минут.
Шварцман впервые сыграет в полуфинале турнира серии "Большого шлема". За выход в финал он сыграет с главным фаворитом Рафаэлем Надалем
.
Ранее лучшими достижениями 28-летнего аргентинца были четвертьфиналы на "Ролан Гаррос" (2018) и US Open (2017, 2019).
В сентябре Доминик Тим стал победителем US Open. Для австрийца это был первый титул на турнире "Большого шлема".