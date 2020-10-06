Аргентинский теннисист за пять часов выбил с "Ролан Гаррос" чемпиона US Open-2020

Он впервые вышел в полуфинал турнира.

Диего Шварцман. Фото: Getty Images ©
Новости спорта Теннис ATP
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Сегодня 08:05
Аргентинский теннисист Диего Шварцман впервые в карьере пробился в полуфинал "Ролан Гаррос", который проходит в Париже, сообщает "Р-Спорт".

Шварцман, посеянный под 12-м номером, в матче 1/4 финала обыграл третью ракетку турнира австрийца Доминика Тима со счетом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Теннисисты провели на корте 5 часов и 8 минут.

Шварцман впервые сыграет в полуфинале турнира серии "Большого шлема". За выход в финал он сыграет с главным фаворитом Рафаэлем Надалем.

Ранее лучшими достижениями 28-летнего аргентинца были четвертьфиналы на "Ролан Гаррос" (2018) и US Open (2017, 2019).

В сентябре Доминик Тим стал победителем US Open. Для австрийца это был первый титул на турнире "Большого шлема".
Метки:
Ролан Гаррос Надаль Рафаэль
Теннис ATP
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Сегодня 08:05
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