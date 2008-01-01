Вся надежда на Рыбакину? Бублик тоже вылетел с "Ролан Гаррос"
В одиночной сетке турнира остался только один представитель Казахстана.
Фото: tennishead.net
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Сегодня 22:05
Первая ракетка Казахстана
Александр Бублик
не смог пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже, сообщает корреспондент
Vesti.kz
.
Во втором круге Бублик, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, в трех партиях уступил 46-й ракетке мира
Лоренцо Сонего
со счетом 6:7, 1:6, 5:7. Теннисисты провели на корте два часа и 24 минуты.
Бублик из Казахстана сотворил громкую сенсацию на "Ролан Гаррос"
Таким образом, в мужской сетке
"Ролан Гаррос"
не осталось представителей Казахстана. Ранее выступление на турнире
завершил
Михаил Кукушкин
.
Кроме того, в одиночном разряде в Париже осталась только
Елена Рыбакина
, которая 1 октября за выход в третий раунд сыграет с Фионой Ферро (Франция). Ранее свои матчи проиграли
Юлия Путинцева
(во втором круге) и
Зарина Дияс
(в первом).
Метки:
Бублик Александр
Кукушкин Михаил
Ролан Гаррос
ATP
Теннис
ATP
0
Сегодня 22:05
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