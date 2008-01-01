Прямая трансляция матчей Путинцевой, Бублика и Кукушкина за выход в третий круг "Ролан Гаррос"

Сегодня, 30 сентября, казахстанские теннисисты Юлия Путинцева
, Александр Бублик
и Михаил Кукушкин
поборются за выход в третий круг "Ролан Гаррос"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
Путинцева сыграет с аргентинкой Надей Подороска
. Начало - в 15:00 по времени Нур-Султана.
Ссылка на трансляцию №1 >>>
В первом круге Путинцева победила
бельгийку Кирстен Флипкенс - 2:0 (6:1, 6:2).
Бублику будет противостоять итальянец Лоренцо Сонего
. Начало - в 18:00.
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В первом круге Бублик сенсационно выиграл
у француза Гаэля Монфиса - 3:1 (6:4, 7:5, 3:6, 6:3)
Кукушкин встретится с испанцем Педро Мартинесом Портеро
. Начало - в 18:00.
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В первом круге Кукушкин оказался сильнее
итальянца Фабио Фоньини - 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0)
Ссылки на трансляцию игр второго круга одиночного разряда будут активированы ближе к событию.