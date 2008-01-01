Прямая трансляция матчей Путинцевой, Бублика и Кукушкина за выход в третий круг "Ролан Гаррос"

Первая игра начнется в 15:00.

Михаил Кукушкин. Фото: Оlympic.kz©
Новости спорта Теннис ATP
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Сегодня 09:30
Сегодня, 30 сентября, казахстанские теннисисты Юлия Путинцева, Александр Бублик и Михаил Кукушкин поборются за выход в третий круг "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Путинцева сыграет с аргентинкой Надей Подороска. Начало - в 15:00 по времени Нур-Султана.
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В первом круге Путинцева победила бельгийку Кирстен Флипкенс - 2:0 (6:1, 6:2).

Бублику будет противостоять итальянец Лоренцо Сонего. Начало - в 18:00.
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В первом круге Бублик сенсационно выиграл у француза Гаэля Монфиса - 3:1 (6:4, 7:5, 3:6, 6:3) 

Кукушкин встретится с испанцем Педро Мартинесом Портеро. Начало - в 18:00.
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В первом круге Кукушкин оказался сильнее итальянца Фабио Фоньини - 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0) 

Ссылки на трансляцию игр второго круга одиночного разряда будут активированы ближе к событию.
Метки:
теннис ATP Путинцева Юлия Бублик Александр Кукушкин Михаил Ролан Гаррос
Теннис ATP
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Сегодня 09:30
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