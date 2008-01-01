Первая ракетка Франции объяснил сенсационное поражение от казахстанца Бублика на "Ролан Гаррос"

Победителя выявили в 4-х партиях.

Бублик и Монфис. Фото: atptour.com
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Сегодня 19:05
Первая ракетка Франции Гаэль Монфис в интервью L’Équipe прокомментировал сенсационное поражение от казахстанского теннисиста Александра Бублика в первом круге "Ролан Гаррос".

Мофис, занимающий девятое место в мировом рейтинге, уступил в четырех партиях - 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. Бублик является 49-й ракеткой мира.

- Безусловно, я не очень хорошо чувствую себя на корте, поэтому трудно хорошо играть. Александр отлично провел матч, а я допустил много ошибок, двойных, я в плохой форме, плохо играю, все просто.

- В четвертом сете вы сделали брейк, могла бы что-то изменить поддержка трибун?
- Я даже не задаюсь этим вопросом, ничего не поделать. Я упустил момент.

- Что случилось с подачей?
- Сложно сказать. Если бы я знал, не сделал бы столько двойных (12). Нужно продолжать работать, войти в ритм, но что именно происходит, я не знаю.

Добавим, что следующем круге "Ролан Гаррос" Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. 
Метки:
Бублик Александр Ролан Гаррос ATP
Теннис ATP
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Сегодня 19:05
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