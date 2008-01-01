Бублик из Казахстана сотворил громкую сенсацию на "Ролан Гаррос"

Ранее во второй круг отобрался другой казахстанский теннисист.

Александр Бублик. Фото: Оlympic.kz©
Новости спорта Теннис ATP
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Вчера 23:57
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал на "Ролан Гаррос", сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первом круге казахстанец обыграл француза Гаэля Монфиса - 3:1 (6:4, 7:5, 3:6, 6:3), тем самым сотворив сенсацию. Ведь Монфис шел девятым в рейтинге ATP, тогда как Бублик был только 49-м.

В следующем круге, 30 сентября, Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в своем матче выиграл у эквадорца Эмилио Гомеса - 3:2 (6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3). 

Ранее во второй круг турнира отобрался другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, оказавшийся сильнее итальянца Фабио Фоньини - 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0).

Следующую встречу Кукушкин проведет 30 сентября с испанцем Педро Мартинесом, который ранее переиграл австралийца Александара Вукича - 3:0 (7:5, 6:4, 6:0).

"Ролан Гаррос" в этом году из-за пандемии коронавируса проходит с 21 сентября по 11 октября.
Метки:
теннис Кукушкин Михаил Бублик Александр Ролан Гаррос ATP
Теннис ATP
0
Вчера 23:57
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