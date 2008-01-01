Бублик из Казахстана сотворил громкую сенсацию на "Ролан Гаррос"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик
успешно стартовал на "Ролан Гаррос"
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В первом круге казахстанец обыграл француза Гаэля Монфиса
- 3:1 (6:4, 7:5, 3:6, 6:3), тем самым сотворив сенсацию. Ведь Монфис шел девятым в рейтинге ATP, тогда как Бублик был только 49-м.
В следующем круге, 30 сентября, Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего
, который в своем матче выиграл у эквадорца Эмилио Гомеса - 3:2 (6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3).
Ранее во второй круг турнира отобрался другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин
, оказавшийся сильнее итальянца Фабио Фоньини - 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0).
Следующую встречу Кукушкин проведет 30 сентября с испанцем Педро Мартинесом, который ранее переиграл австралийца Александара Вукича - 3:0 (7:5, 6:4, 6:0).
"Ролан Гаррос" в этом году из-за пандемии коронавируса проходит с 21 сентября по 11 октября.