Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос"

Казахстанец Дмитрий Попко
вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), который проходит в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В полуфинале квалификации одиночного разряда Попко, занимающий в мировом рейтинге 170-е место, переиграл в двух сетах Оскара Отте
из Германии - 7:5, 7:6. Отте идет 137-м в рейтинге.
Матч продлился два часа и семь минут.
В финале казахстанец встретится с победителем пары Эмилио Гомес (Эквадор) - Филип Хорански (Словакия).
В первом круге турнира Попко победил Андреа Колларини из Аргентины - 6:2, 6:1.
Отметим, что победителем "Ролан Гаррос"-2019 является испанец Рафаэль Надаль.