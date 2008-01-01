Казахстанский теннисист вышел в финал квалификации "Ролан Гаррос"

В мировом рейтинге соперник располагался выше.

Дмитрий Попко. Фото: olympic.kz©
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Сегодня 18:31
Казахстанец Дмитрий Попко вышел в финал квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос"), который проходит в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале квалификации одиночного разряда Попко, занимающий в мировом рейтинге 170-е  место, переиграл в двух сетах Оскара Отте из Германии - 7:5, 7:6. Отте идет 137-м в рейтинге.

Матч продлился два часа и семь минут.

В финале казахстанец встретится с победителем пары Эмилио Гомес (Эквадор) - Филип Хорански (Словакия). 

В первом круге турнира Попко победил Андреа Колларини из Аргентины - 6:2, 6:1.

Отметим, что победителем "Ролан Гаррос"-2019 является испанец Рафаэль Надаль.
Метки:
теннис Попко Дмитрий Ролан Гаррос
Теннис ATP
0
Сегодня 18:31
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