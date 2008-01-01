Впервые в истории US Open в 1/4 финала мужского турнира россияне сыграют друг с другом

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев разыграют между собой путевку в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису (US Open), сообщает агентство "Р-Спорт".

В четвертом круге Рублев (10-й номер посева) победил итальянца Маттео Берреттини, а Медведев (3) оказался сильнее американца Фрэнсиса Тьяфо.

Впервые в истории US Open два российских теннисиста сыграют друг с другом в четвертьфинале турнира.

Другие пары 1/4 финала US Open-2020 выглядят следующим образом:

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) - Денис Шаповалов (Канада, 12);

Борна Чорич (Хорватия, 27) - Александр Зверев (Германия, 5);

Алекс де Минаур (Австралия, 21) - Доминик Тим (Австрия, 2).

Напомним, на турнире продолжает участие и представительница Казахстана Юлия Путинцева, которая сегодня, 8 сентября, сыграет за выход в полуфинал с американкой Дженнифер Брэйди.