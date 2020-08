Надаль отказался от участия на US Open-2020

В прошлом сезоне испанец выиграл этот турнир.

Рафаэль Надаль. Фото: ©Reuters

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не выступит на Открытом чемпионате США в 2020 году.



"«Ситуация в области здравоохранения остается очень сложной: мир сталкивается с новыми вспышками коронавируса, которые кажутся неконтролируемыми. Я благодарю организаторов за усилия в подготовке и проведении турнира. С огромным уважением отношусь к USTA, организаторам US Open и ATP за старание провести соревнования для игроков и болельщиков по всему миру. Мне было очень тяжело отказаться от участия в турнире, но я последовал зову сердца", - написал 34-летний Надаль на своей странице в Twitter.







В прошлом сезоне Надаль стал чемпионом US Open, в финале в пяти партиях обыграв россиянина Даниила Медведева.



Как сообщается на сайте US Open, в список участников вошел также Медведев, занимающий пятое место в мировом рейтинге.



В женской части соревнований выступят девять из десяти теннисисток из первой десятки рейтинга, в том числе действующая обладательница титула канадка Бьянка Андрееску. Ранее первая ракетка мира австралийка Эшли Барти объявила, что пропустит турнир из-за опасений, связанных с коронавирусом.



US Open пройдет в Нью-Йорке с 31 августа по 13 сентября.