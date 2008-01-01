Роджер Федерер заявил о планах завоевать медаль на Олимпиаде в Токио

Швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что рассчитывает завоевать медаль на Олимпийских играх в Токио, передает "Чемпионат".

Летом следующего года, на которое из-за пандемии коронавируса перенесены Игры, 20-кратному победителю турниров "Большого шлема" исполнится 40 лет, но он не намерен отказываться от участия в соревнованиях.

"Олимпийские игры всегда особенные. Любопытно увидеть, каким будет Токио, надеюсь, что Игры смогут состояться в 2021 году. Конечно, я хочу получить там медаль. Неважно, в одиночном, парном или смешанном разряде.

Когда ты в Туре уже 20 лет, спокойный год за счастье. Конкретная подготовка начинается примерно за три месяца до Игр - ты не думаешь об этом заранее", - сказал Федерер.

Для звезды тенниса эта Олимпиада станет пятой в карьере. В его активе "золото" Пекина-2008 в парном разряде и "серебро" Лондона-2012 в одиночном. В настоящее время Федерер восстанавливается после травмы колена.