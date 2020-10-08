Легкая атлетика - ворота в массовый спорт - Куандык Ельжанов

В Республике сейчас активно обсуждается проблематика массового спорта. Важную тему оживил опубликованный в марте 2020 года твит Главы государства, отобразивший значительность развития этого направления. Отраслевым министерством разработан законопроект "О массовом спорте". В своем Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев закрепил приоритетность этого направления.



В легкой атлетике на Олимпийских играх разыгрывается наибольшее количество медалей. Она считается самым массовым видом спорта. Совокупность различных дисциплин, большая доступность в их практической составляющей придают ей дополнительное значение. Федерация легкой атлетики решила бросить взгляд на текущее положение отечественной "королевы спорта" и узнать, как этот вид будет способствовать реализации Послания Президента. Об этом поговорили с государственным тренером по легкой атлетике Куандыком Ельжановым.



- В стране легкой атлетикой занимаются 20 000 человек. С такими данными сейчас говорить о массовости сложно. За последние, наверное, два десятилетия потенциал казахстанской легкой атлетики не использовался на необходимую мощность. Много факторов определили такую небольшую массовость, основные из которых - низкое состояние инфраструктуры, практически отсутствие современного инвентаря для того, чтобы культивировать "королеву спорта" в достаточной мере. Федерация должна была своевременно поднимать эти проблемы, мониторить текущее состояние, предлагать пути решения. Было упущено время.В 2017 году новое руководство Федерации начало проводить глубокие реформы. Менее чем за три года был возведен комплекс мирового уровня в Нур-Султане, удалось построить потрясающей разминочный манеж, позволяющий зимой проводить старты даже на 110 метров с барьерами в Усть-Каменогорске.





- Есть ряд достаточно проблемных вопросов, один из которых вы назвали - инфраструктура. Какие еще стоят задачи перед отечественной "королевой спорта" на сегодняшний день?



- Большая поддержка руководства республики позволяет поэтапно решать вопросы материально-технической базы. Спроектировано и стартовало строительство инфраструктуры еще в 5 регионах страны. Но сами сооружения без улучшения человеческого капитала не смогут быть в достаточной мере эффективными. Понимая это, Федерацией сделан акцент на подготовку кадров. Только для тренеров за последние два с половиной года проведено 17 обучающих семинаров с привлечением специалистов из США, Нидерландов, России, Германии, Великобритании по рекомендациям Мировой ассоциации. Тренеры и функционеры ездят на стажировки за рубеж - в Германию, Швейцарию, Беларусь, Катар, Кению. Отдельная тема - судьи. В стране специалистов, которых бы приглашали судить международные старты, попросту нет. Почему так? Наверное, потому, что не использовались возможности, которые предоставляли Международная и Азиатская ассоциации, и их подготовкой на протяжении долгих лет не занимались. Работа в этом важнейшем направлении, так же как и в отношении современной подготовки тренеров, не велась.



- То есть привлечение иностранных специалистов и зарубежные стажировки - эффективное решение по заполнению "пробелов"?



- Обмен опытом немаловажен. Надо стремиться к международным стандартам. Сейчас вернули на родину рекордсменку Казахстана Наталью Вагнер (Сорокивская) для ведения тренировочного процесса. Она и ее супруг Фолькер Вагнер, который подготовил 16 мировых рекордсменов, в настоящее время работают с молодой группой атлетов и тренеров из 18 человек со всего Казахстана. Они проводят совместные сборы, используют современные методики. Такого ранее не было. Это большая инициатива Федерации.



Привлечен нидерландский тренер Хэнк Крайенхофф, один из лучших европейских специалистов, который тренирует нашу олимпийскую чемпионку Ольгу Рыпакову, бегунью Элину Михину, прыгуна с шестом Никиту Филиппова, высотницу Надежду Дубовицкую. Также специалист передает свои знания нашим молодым тренерам, это важно.



- Постройка в Усть-Каменогорске легкоатлетического сооружения, которое появилось благодаря достижениям Ольги Рыпаковой, способствовала когда-то росту интереса к легкой атлетике в Восточном Казахстане. Повлияет ли новый манеж в Нур-Султане на развитие массовости в этом виде спорта в столице? Будет ли он широко доступен?



- Хочу отметить, что с 2000 года у нас на каждой Олимпиаде есть медаль, и такие атлеты-герои как Ольга Шишигина, Ольга Рыпакова - яркий пример для подражания подрастающему поколению.



Комплекс в Нур-Султане вводится в эксплуатацию. В нем предусмотрено все для организации качественного тренировочного процесса и соревнований международного уровня. Манеж оснащен современными технологиями, необходимым сертифицированным инвентарем. Вопросы электроники очень существенны. "Королева спорта" - это цифры, то есть все решается на секундах, на сотых долях секунды. В последние два года, наконец, приобретается современное оборудование в республике для организации соревнований. Кстати, в новом манеже пройдет чемпионат Азии 2022 года, который станет дополнительным драйвером в развитии нашего вида спорта. Такого уровня состязания по легкой атлетике Казахстан еще не организовывал. Мы понимаем, что нам практически с нуля необходимо готовить кадры: технических специалистов, судей, о которых я упоминал, и существенно поработать над увеличением тренерского состава.





- Как обстоят дела с подрастающим поколением легкоатлетов?



- Подрастающее поколение для нас приоритет, приоритет в работе Президента Федерации. Как я уже сказал, отобрана группа из молодых атлетов, которая тренируется под руководством Фолькера и Натальи Вагнер. Также старшим тренером по резерву Татьяной Назаровой и другими вовлеченными в процесс специалистами был составлен список из 20 юниоров, которые получают ежемесячную стипендию. Такое поощрение действует с 2020 года, это большая поддержка.



- Как вы смотрите на появление кенийских спортсменов в казахстанской легкой атлетике и получение ими гражданства нашей страны?



- Это факт, который зафиксирован в Международной ассоциации, республиканской Федерации. Первостепенными задачами клуба, когда он был создан в 2017 году, были выход на мировой уровень и привлечение дополнительного внимания к казахстанской легкой атлетике. Были приглашены эти спортсмены, которые по прошествии полутора лет изъявили желание получить казахстанские паспорта. Федерация была не против.



Я здесь хочу сказать о другом. Эти атлеты и их тренер внесли новые стандарты в бега на длинные дистанции в Казахстане. Более 20 лет не обновлялись рекорды в этих дисциплинах. Но в этом году, уверен, что это в том числе благодаря неожиданно возникшей конкуренции в беге на длинные дистанции, были обновлены четыре высших достижения у юношей и рекорд спортсменки сборной Татьяны Нерознак.



Наша марафонка Гульжанат Жанатбек выбрала локацию в кенийском высокогорье, где тренируются атлеты мирового класса. Подготовка на одной из лучших баз для бегунов на длинные дистанции - очень результативна. Например, результат на прошлогоднем Astana Marathon. Она уложилась во время, какое не демонстрировали у нас с 1993 года. Молодежь наша проходила ознакомительную практику в Кении, тренеров отправляли для получения опыта. Все это так или иначе заносится в актив нашего вида спорта, бенефициаром этого станет казахстанская легкая атлетика.



- Возвращаясь к Посланию Президента. Глава Государства сказал, что в условиях дефицита финансовых средств нет смысла содержать профессиональные спортивные клубы полностью за государственный счет. В республике функционирует единственный легкоатлетический клуб Altay Athletics. Затронут ли его грядущие изменения в сфере казахстанского спорта с связи с поручением Президента страны?



- Профессиональные клубы - тема актуальная. Как вы правильно отметили, есть один-единственный клуб в стране, который оказывает поддержку лучшим нашим атлетам, перспективным молодым спортсменам и готовит тренеров. Клуб создан по инициативе в то время члена Исполкома, сейчас уже Президента Федерации, Даниала Ахметова. Конечно, руководство Восточного Казахстана примет решение, насколько будет изменен подход в работе и структуре клуба.



Помимо стимулирования и развития легкой атлетики, клуб организовывает массовые мероприятия. В ВКО проводится Altay Kids Cup, контуры которого взяты у состязания в Европе - UBS Kids Cup. Масштабный турнир охватывает 20 000 детей из более чем 600 школ области. То есть роль в развитии массового спорта клуб выполняет на должном уровне. Именно через такие мероприятия мы сможем повысить массовость в спорте.





- Подробнее о Kids Athletics. Какие еще шаги будут предприниматься для реализации послания Президента в части массового и детского спорта?



- У легкой атлетики в этом направлении глубокий потенциал, повторюсь, это самый массовый вид спорта. Как говорит президент ИААФ Себастьян Коэ, бег в одиночестве - самый большой вид спорта на планете. В декабре прошлого года президент Коэ посещал Казахстан, встречался с Даниалом Ахметовым, премьер-министром, министром культуры и спорта, легкоатлетическим сообществом страны. Глава ассоциации высоко оценил работу, проводимую Федерацией в последнее время, особо затронул развитие детско-юношеской легкой атлетики.



Для сравнения, Швейцария, откуда была позаимствована концепция турнира, в масштабе страны вовлекает более 300 000 детей. Там установилось понятие "поколение кидс кап". Президент Федерации планирует поэтапное введение этого турнира в республиканском масштабе. Мы были готовы запустить проект в этом году в Нур-Султане. Президент Федерации города Алтай Кульгинов подхватил эту идею и внес в спортивный календарь столицы. Из-за карантинных мер наши планы пришлось отложить на более благоприятную эпидемиологическую ситуацию. Уверен, это будет большой вклад в массовый спорт Казахстана от Федерации легкой атлетики. На это потребуется время, но мы готовы проявить методический подход и терпение, чтобы раскрыть весь потенциал этого потрясающего вида спорта, который является фундаментом как массового, так и профессионального спорта.