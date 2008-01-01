Более тысячи человек приняли участие в забеге "Нур-Султан парк Challenge", который объединил все регионы Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Он длился два дня - с 5 по 6 сентября. За это время все желающие из любой части Казахстана могли преодолеть единственную представленную в событии дистанцию, равно пяти километрам.



"Забег организован Федерацией легкой атлетики Республики Казахстан с целью поддержки здорового духа и ведению активного образа жизни в период пандемии Covid-19. Физические нагрузки укрепляют наш организм, а бег как один из самых доступных видов физических упражнений позволяет привлечь к участию максимально возможное количество любителей спорта.



Проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе в парках и скверах с использованием онлайн-регистрации участия позволяет принимать участие неограниченному числу спортсменов и любителей бега, без риска для здоровья и массового скопления людей, каждый участник мог пробежать в удобное для него время.



Результаты, полученные по итогам забега, позволят нам провести поиск одаренных и талантливых спортсменов на всей территории страны, а организация систематических пробегов и участие в них большого количества участников даст возможность для анализа динамики роста спортивных результатов активной части населения страны и отдельных потенциально перспективных бегунов для дальнейшего привлечения к профессиональному спорту",- сообщил исполнительный директор федерации Павел Кукин.



Принять участие в забеге можно было в любое время суток, в любом месте. Главное - выполнить условия регистрации. В свою очередь, все данные выступления будут фиксироваться в режиме онлайн.



В столице Казахстана событие проходило в Центральном парке, и главным условием было соблюдение дистанции между участниками.



В ночь на 5 сентября количество зарегистрировавшихся составило 1225 любителей активного образа жизни. При этом география бегунов охватила такие страны, как Казахстан, Россия, Турция, Беларусь.



Кроме того, мероприятие поддержали и казахстанские спортсмены, среди которых Артем Захаров (велоспорт на треке), сестры Екатерина и Александра Немич (артистическое плавание), Ольга Рыпакова (легкая атлетика).