В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge". Он пройдет в период с 5 по 6 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.



Его дистанция составит пять километров. Принять участие в спортивном событии может любитель активного образа жизни из любого города.



Причем преодолеть "пятерку" можно в любое время суток, в любом месте. Главное - выполнить условия регистрации. В свою очередь все данные выступления будут фиксироваться в режиме онлайн.



В столице Казахстана забег можно осуществить в Центральном парке. Главное условие - соблюдение дистанции между участниками.

Зарегистрироваться можно по этой ссылке. Для того, чтобы синхронизировать свои результаты онлайн, во время процедуры регистрации следует выполнить несколько условий.



"На странице регистрации внизу нажмите на красную кнопку Connect with Strava, которая автоматически переведет вас в сервис приложения. Там вам будет предложено войти с помощью Facebook, Google, Apple или электронной почты.



Например, если нажать на кнопку "Войти с помощью Facebook", то далее программа предлагает разрешить приложению s10.run подключиться к Strava - нажимаем красную кнопку "Разрешить", вводим адрес электронной почты и система автоматически регистрирует вас",- говорится в сообщении организаторов.



В данное время продолжается регистрация участников предстоящего забега.