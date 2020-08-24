В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge"

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Армрестлинг Бодибилдинг Пауэрлифтинг Легкая атлетика Тяжелая атлетика
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge"

Принять участие может желающий из любого города.

В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge"
Фото: strava.com
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
0

В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge". Он пройдет в период с 5 по 6 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Его дистанция составит пять километров. Принять участие в спортивном событии может любитель активного образа жизни из любого города.


Причем преодолеть "пятерку" можно в любое время суток, в любом месте. Главное - выполнить условия регистрации. В свою очередь все данные выступления будут фиксироваться в режиме онлайн.

В столице Казахстана забег можно осуществить в Центральном парке. Главное условие - соблюдение дистанции между участниками. 

Зарегистрироваться можно по этой ссылке. Для того, чтобы синхронизировать свои результаты онлайн, во время процедуры регистрации следует выполнить несколько условий.

"На странице регистрации внизу нажмите на красную кнопку Connect with Strava, которая автоматически переведет вас в сервис приложения. Там вам будет предложено войти с помощью Facebook, Google, Apple или электронной почты.

Например, если нажать на кнопку "Войти с помощью Facebook", то далее программа предлагает разрешить приложению s10.run подключиться к Strava - нажимаем красную кнопку "Разрешить", вводим адрес электронной почты и система автоматически регистрирует вас",- говорится в сообщении организаторов. 

В данное время продолжается регистрация участников предстоящего забега.

 

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также самыми крутыми матчами и голами прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Легкая атлетика Казахстан Нур-Султан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
11:56
Атлетика

В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge"
24 августа
23:59
Атлетика

Усэйн Болт заразился коронавирусом
17 августа
19:59
Атлетика

Казахстан поучаствовал в масштабной онлайн-конференции Азиатской легкоатлетической ассоциации
16 августа
18:13
Атлетика

Выигравшая пять раз ЧМ тяжелоатлетка из Казахстана дисквалифицирована за допинг
1 августа
14:15
Атлетика

Олимпийский чемпион по легкой атлетике заразился коронавирусом
28 июля
18:06
Атлетика

Мне нравилось жить в Караганде. Казахстан сейчас изменился, туда не тянет - чемпионка Европы
24 июля
17:55
Атлетика

Казахстанку наказали за допинг на Олимпиаде
19 июля
18:35
Атлетика

Финалистку Олимпиады-2016 из США дисквалифицировали за пропуск допинг-тестов
9 июля
18:55
Атлетика

Комиссия по медиа и СМИ Азиатской легкоатлетической ассоциации провела первую в истории конференцию
24 июня
19:12
Атлетика

Казахстанская атлетка номинирована на премию Германа Гмайнера
21 июня
21:51
Другие

"Там, где хорошо". Одна из самых сексуальных спортсменок Казахстана показала фото в купальнике
16 июня
17:22
Атлетика

"Как тут жарко!". Самые сексуальные казахстанские легкоатлетки показали первую тренировку после карантина
11 июня
22:58
Другие

Назван первый номер рейтинга лучших спортсменов века с участием Головкина
7 июня
14:07
Атлетика

У олимпийской чемпионки Кастер Семени и ее жены родился ребенок
5 июня
22:11
Бокс

Головкин опередил Кличко и обладателя "Золотого мяча" в рейтинге лучших спортсменов века
1 мая
10:34
Атлетика

Ольга Рыпакова провела разминку и дала старт онлайн-забегу
30 апреля
21:57
Атлетика

Самая легкая медаль ОИ, дочка-спортсменка и онлайн-забег. Ольга Рыпакова - в прямом эфире Vesti.kz
28 апреля
20:46
Атлетика

Прими участие в онлайн-забеге в домашних условиях!
24 апреля
17:34
Другие

Рейтинг самых сексуальных девушек, которых потеряла легкая атлетика Казахстана
24 апреля
11:17
Атлетика

В Париже отменили чемпионат Европы по легкой атлетике
17 апреля
19:34
Олимпиада

Тревожило только то, оставят лицензии или нет - казахстанский легкоатлет Шейко о переносе ОИ-2020
17 апреля
19:21
Бокс

Ахмедов, Кулахмет и Галышева. Чем на карантине занимаются казахстанские спортсмены
14 апреля
21:52
Атлетика

"Атомная красотка". Звезда легкой атлетики из России взорвала Instagram бомбическим фото
15 марта
14:26
Атлетика

Ольга Рыпакова призвала казахстанцев не паниковать из-за распространения коронавируса
10 марта
11:37
Атлетика

Американский легкоатлет избежал наказания за допинг
6 марта
10:26
Атлетика

Парижский марафон перенесен с апреля на октябрь из-за угрозы коронавируса
3 марта
14:42
Футбол

Казахстанский тренер из "Кайрата" получил работу в клубе РПЛ и начал готовить чемпиона мира
16 февраля 2020
21:40
Олимпиада

Казахстан завоевал очередную олимпийскую лицензию
9 февраля 2020
10:04
Атлетика

20-летний шведский легкоатлет установил новый рекорд мира в прыжках с шестом
20 января 2020
12:31
Атлетика

Директор Vesti.kz и Tengrinews.kz назначен членом комиссии Азиатской легкоатлетической ассоциации
23 июня 2013
22:10
Атлетика

Спорт-новости Казахстана "Sport Review" (22.06.13)
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика