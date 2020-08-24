В Казахстане состоится забег "Нур-Султан парк Challenge". Он пройдет в период с 5 по 6 сентября, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Его дистанция составит пять километров. Принять участие в спортивном событии может любитель активного образа жизни из любого города.
Причем преодолеть "пятерку" можно в любое время суток, в любом месте. Главное - выполнить условия регистрации. В свою очередь все данные выступления будут фиксироваться в режиме онлайн.
В столице Казахстана забег можно осуществить в Центральном парке. Главное условие - соблюдение дистанции между участниками.
Зарегистрироваться можно по этой ссылке
. Для того, чтобы синхронизировать свои результаты онлайн, во время процедуры регистрации следует выполнить несколько условий.
"На странице регистрации внизу нажмите на красную кнопку Connect with Strava, которая автоматически переведет вас в сервис приложения. Там вам будет предложено войти с помощью Facebook, Google, Apple или электронной почты.
Например, если нажать на кнопку "Войти с помощью Facebook", то далее программа предлагает разрешить приложению s10.run подключиться к Strava - нажимаем красную кнопку "Разрешить", вводим адрес электронной почты и система автоматически регистрирует вас",- говорится в сообщении организаторов.
В данное время продолжается регистрация участников предстоящего забега.
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