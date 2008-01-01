Усэйн Болт заразился коронавирусом

На вечеринке были футболисты.

Усэйн Болт. Фото: Reuters©
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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Вчера 23:59
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт сдал положительный тест на коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на Nationwide News.

34-летний ямаец сдал тест несколько дней назад. Положительный результат Болт получил 23 августа. 

Болт в своих соцсетях подтвердил информацию. Он уточнил, что переносит коронавирус бессимптомно и соблюдает режим самоизоляции.

Из-за заражения коронавирусом множество друзей и знакомых Болта должны сдать тест. Недавно он был на вечеринке, где, кроме него, находились футболисты Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") и Леон Бейли ("Байер").

В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта.

Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ему принадлежат действующие рекорды планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).

В августе 2017 года Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019-го окончательно объявил об уходе из спорта.
Метки:
Болт Усэйн Коронавирус Легкая атлетика Манчестер Сити
Атлетика Легкая атлетика
0
Вчера 23:59
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