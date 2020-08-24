Усэйн Болт заразился коронавирусом

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт
сдал положительный тест на коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на Nationwide News.
34-летний ямаец сдал тест несколько дней назад. Положительный результат Болт получил 23 августа.
Болт в своих соцсетях подтвердил информацию. Он уточнил, что переносит коронавирус бессимптомно и соблюдает режим самоизоляции.
Из-за заражения коронавирусом множество друзей и знакомых Болта должны сдать тест. Недавно он был на вечеринке, где, кроме него, находились футболисты Рахим Стерлинг
("Манчестер Сити") и Леон Бейли
("Байер").
В августе 2017-го Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019 года окончательно объявил об уходе из спорта.
Болт - восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира. Ему принадлежат действующие рекорды планеты в беге на дистанции 100 метров (9,58 секунды) и 200 метров (19,19 секунды).
В августе 2017 года Болт завершил карьеру в легкой атлетике. Затем ямаец предпринимал
попытки стать профессиональным футболистом, но в январе 2019-го окончательно объявил об уходе из спорта.
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