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Казахстан поучаствовал в масштабной онлайн-конференции Азиатской легкоатлетической ассоциации

В рамках события были подняты актуальные вопросы.

Казахстан поучаствовал в масштабной онлайн-конференции Азиатской легкоатлетической ассоциации
Себастьян Коэ. Фото: AIPS
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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Более 200 человек стали участниками масштабной онлайн-конференции Азиатской легкоатлетической ассоциации, сообщает корреспондент Vesti.kz. Событие приняло формат обсуждения наиболее актуальных на сегодняшний день вопросов, затрагиваемых различные сферы.

Мероприятие носило название "Легкая атлетика глазами СМИ". Решение провести встречу под данным лозунгом является вполне обоснованным - World Athletics уделяет большое внимание освещению вида спорта в медиапространстве, в том числе и на территории Азии.


На данный момент есть определенные задачи и алгоритм развития легкой атлетики, где СМИ является одним из основных инструментов реализации составленной программы. Глава World Athletics Себастьян Коэ курирует вопрос, а также предоставляет необходимые условия.

Как было сказано ранее, в онлайн-конференции приняли участие более 200 человек. Количественный состав определили представители практически всех стран Азии, а также президент Азиатской ассоциации Дахлан аль-Хамад, Себастьян Коэ, президент Азиатского олимпийского совета шейх Ахмед аль-Фахад аль-Сабах, члены Азиатского совета, представители средств массовой информации, генеральные секретари Национальных федераций.

Казахстан был представлен членами Федерации легкой атлетики, менеджерами клуба Altay Athletics и участником Комиссии по медиа и СМИ Азиатской легкоатлетической ассоциации.

В свою очередь спикерами и аналитиками выступили руководители отдела коммуникаций и телевещания World Athletics Джеки Брук-Дойл и Джеймс Лорд.



Себастьян Коэ в своем обращении подчеркнул проявление изобретательности и творчества спортсменов, а также различных Федераций во время сложного периода пандемии. Это позволило удерживать и увеличивать количество болельщиков по всему мира.

В качестве наглядного примера была использована статистика онлайн-соревнований The Ultimate Garden Clash. Напомним, что в период глобального карантина были проведены серии данного турнира в некоторых дисциплинах легкой атлетики. Звезды состязались между собой в прямом эфире, при этом каждый находился в своей родной  стране.
 
"Любителям легкой атлетики понравился наш формат. Цифры говорят за себя - мы получили возможность удерживать свою аудиторию, не терять болельщиков в момент, когда невозможно было соревноваться традиционным образом.

Сейчас важно укреплять личные контакты в медиаиндустрии. Мы на правильном пути. Мои личные отношения со СМИ начались практически 40 лет назад, когда я выступал на Олимпиаде в Москве. Правда за некоторое время до этого я сотрудничал с локальными изданиями у себя на родине. Как бы то ни было, наши отношения всегда были крепкими и после моих успехов. Интерес СМИ, их внимание способствовали развитию вида спорта. И наша задача продолжать работу с учетом современных реалий",- озвучил Коэ.



Глава Азиатской ассоциации Дахлан аль-Хамад подчеркнул значимость легкой атлетики, и назвал ключевой момент, который должен послужить посланием для населения.

"Сегодня СМИ играют основную роль в спорте и выступают социально-культурным институтом во всем мире.

Мы в легкой атлетике должны направить все усилия на то, чтобы расширять и обеспечивать движение Азиатской легкой атлетики в правильном направлении. Вы знаете, что легкая атлетика - это мать всех видов спорта. Также это стиль жизни. И мы хотим материализовать это послание через средства массовой информации.

В Азии живет более 4 миллиардов жителей и 60 процентов представителей нового поколения. Именно поэтому это наша ответственность, обязанность - пропагандировать и популяризировать легкую атлетику в Азии",- сказал Дахлан аль-Хамад.

Президент Азиатского олимпийского совета шейх Ахмед аль-Фахад аль-Сабах затронул тему последствий пандемии COVID-19. По его словам, ситуация сильно скажется на положении в виде проблем в легкой атлетике, СМИ же должны сделать акцент на спортсменах, молодом поколении и болельщиках - это обеспечит базой спорт в будущем.



Аналитики предоставили несколько важных тем, которые должны использоваться в СМИ. В основном они касаются непосредственно спортивные события. В связи с этим был подготовлен специальный алгоритм освещения: до турнира, неделя до турнира, на соревнованиях, после старта, между стартами. Это позволит делать качественный и эффективный обхват, что позволит избежать информационного дефицита. 

Также был приведен график прогресса вовлечения населения к занятиям легкой атлетики. Благодаря хорошей кампании в СМИ, на специальных ресурсах количество любителей этого вида спорта возросло в период пандемии. И теперь важно сохранить импульс, предоставляя не только условия, но и всю информацию (на примере статистики вовлеченности читателей и зрителей).

На конференции были даны рекомендации по правильному освещению легкой атлетики, а также созданию интересного спортивного контента в средствах массовой информации для привлечения внимания к легкой атлетике и деятельности организаций.

Фото: World Athletics©

 

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Метки:
Легкая атлетика Казахстан Азия

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