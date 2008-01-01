Олимпийский чемпион по легкой атлетике заразился коронавирусом

Сегодня он должен был выступить на соревнованиях.

Уэйд ван Никерк. Фото: bfla.eu©
Новости спорта Атлетика Легкая атлетика
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Сегодня 14:15
Тест на коронавирус южноафриканского бегуна Уэйда Ван Никерка показал положительный результат. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на DH les Sports.

Отмечается, что 28-летний легкоатлет прошел тестирование в Триесте (Италия), где сегодня, 1 августа, должен был выступить на соревнованиях.

Уэйд Ван Никерк - олимпийский чемпион в беге на 400 метров (Рио-де-Жанейро-2016). На этой же дистанции он дважды становился чемпионом мира (Пекин-2015 и Лондон-2017).

Золотую медаль Олимпиады Рио Никерк завоевал, установив новый мировой рекорд - 43,03 секунды. Предыдущий лучший результат на дистанции 400 метров принадлежал американцу Майклу Джонсону (43,18, 1999 год).
Метки:
Легкая атлетика Коронавирус Олимпиада-2016 Бразилия
Атлетика Легкая атлетика
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Сегодня 14:15
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