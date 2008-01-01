Олимпийский чемпион по легкой атлетике заразился коронавирусом

Тест на коронавирус
южноафриканского бегуна Уэйда Ван Никерка
показал положительный результат. Об этом сообщает "Чемпионат"
со ссылкой на DH les Sports.
Отмечается, что 28-летний легкоатлет прошел тестирование в Триесте (Италия), где сегодня, 1 августа, должен был выступить на соревнованиях.
Уэйд Ван Никерк - олимпийский чемпион в беге на 400 метров (Рио-де-Жанейро-2016). На этой же дистанции он дважды становился чемпионом мира (Пекин-2015 и Лондон-2017).
Золотую медаль Олимпиады Рио Никерк завоевал, установив новый мировой рекорд - 43,03 секунды. Предыдущий лучший результат на дистанции 400 метров принадлежал американцу Майклу Джонсону (43,18, 1999 год).