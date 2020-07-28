Мне нравилось жить в Караганде. Казахстан сейчас изменился, туда не тянет - чемпионка Европы

Белорусская легкоатлетка Ольга Мазуренок
в интервью Tribuna.com
рассказала о детстве в Казахстане.
До 11 лет Мазуренок жила в Караганде. Легкоатлетка специализируется в беге на длинные дистанции. Главное достижение 31-летней Мазуренок - золотая медаль чемпионата Европы-2018 в марафоне.
- Вы родились в Караганде. Используете рифму: "Где-где? В Караганде!"?
- Нет, - улыбается Мазуренок. - Как-то не приходилось. Честно. Мне там нравилось. Там детство. В Беларусь мы приехали, когда мне было лет 11. Кажется, все это было совсем недавно, но время бежит очень быстро.
- Помните эмоции, когда вам сказали, что летите в Беларусь?
- Ой, у меня все получилось просто и легко. Я была за любой движ. Тем более мама сказала, что там все намного лучше и все красиво. У нас только степь и степь, а в Беларуси впервые в жизни увидела лес. А вот сестре-подростку было тяжело, конечно.
- Бывали в Караганде после отъезда?
- Нет. И, признаюсь честно, не тянет. Знаю, что Казахстан сильно изменился. Могу и не узнать, наверное. У мамы, конечно, ностальгии больше. Все-таки там подруги остались.
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Отметим, что Мазуренок участвовала на Олимпиаде-2016, где заняла пятое место. Также он становилась победительницей марафонов в британском Лондоне и немецком Дюссельдорфе.
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