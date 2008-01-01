Казахстанку наказали за допинг на Олимпиаде

Независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU) аннулировал результаты казахстанки Натальи Ивонинской за два года после перепроверки допинг-тестов с Олимпиады-2012, сообщает официальный сайт организации.



В данный момент Ивонинская отбывает двухлетнюю дисквалификацию до 26 октября 2020 года. В 2018 году ее отстранили после того, как в пробе с ОИ-2012 нашли анаболические стероиды туринабол и станозолол. На Играх в Лондоне казахстанка заняла 27-е место, пробежав 100 метров с барьерами за 13,20 секунды и установив личный рекорд.



Все результаты Ивонинской с 6 августа 2012 по 5 августа 2014 года аннулированы. По данным официального сайта IAAF (Международная ассоциация легкоатлетических федераций), уроженка Шымкента не выступает с июля 2014 года.



35-летняя Ивонинская также участвовала в ОИ-2008, где заняла 30-е место. За карьеру он выигрывала "серебро" Универсиады-2011 и Азиады-2010, становилась бронзовой призеркой чемпионата Азии-2010. Также на ее счету две "бронзы" чемпионатов Азии в помещениях, три "золота", одно "серебро" и одна "бронза" Азиад в помещениях.



Напомним, что Казахстан из-за допинга потерял девять медалей ОИ-2008 и 2012. С ОИ-2008 "золота" лишен тяжелоатлет Илья Ильин, "серебра" - тяжелоатлетка Ирина Некрасова и борец вольного стиля Таймураз Тигиев, а "бронзы" - борец греко-римского стиля Асет Мамбетов и тяжелоатлетка Мария Грабовецкая. По итогам ОИ-2012 "золото" вернули тот же Ильин, а также штангистки Майя Манеза, Светлана Подобедова и Зульфия Чиншанло.



Положительными оказались еще три допинг-пробы тяжелоатлетов, но Владимир Седов на ОИ-2008 и Алмас Утешов на ОИ-2012 не завоевывали медалей, а Манеза снялась до старта Игр в Пекине.