БК "Астана" проиграл пятый матч из семи в Единой лиге ВТБ

Баскетбольная "Астана" проиграла "Нижнему Новгороду" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Нур-Султане, завершилась со счетом 79:69 (20:15, 21:20, 20:14, 18:20) в пользу "Нижнего Новгорода". В составе победителей 15 очков набрал Евгений Бабурин, а у "Астаны" 16 очками отметился Девин Марбл.

Для "Астаны" это поражение стало пятым в сезоне при двух победах. Она занимает десятое место в чемпионате из 13 команд. Следующий матч "Астана" сыграет 14 декабря на выезде с польским клубом "Зелена Гура".