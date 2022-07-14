Алексей Луценко поднялся в топ-10 генеральной классификации после 11-го этапа "Тур де Франс"

©astana-qazaqstan.com, Gettysport
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
Сегодня 08:27

Капитан Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко финишировал восьмым на 11-м горном этапе "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем стал представитель Jumbo-Visma Йонас Вингегор. Расстояние в 151,7 километра от Альбервиля до Коль-дю-Гранона он преодолел за 4 часа, 18 минут и 2 секунды. Вторым стал Наиро Кинтана из Arkea-Samsic (+00:59), третье место у Ромена Барде из DSM (+1:10). Луценко проиграл победителю 3 минуты и 38 секунд. 

Благодаря этому результату лидер сборной Казахстана поднялся на девятое место в генеральной классификации, уступая лидирующему Вингегору 8 минут и 7 секунд. 

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Метки:
Луценко Алексей Астана велокоманда

Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Сегодня 08:27
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