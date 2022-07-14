Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
Комментарии

Алексей Луценко поднялся в топ-10 генеральной классификации после 11-го этапа "Тур де Франс"

Алексей Луценко поднялся в топ-10 генеральной классификации после 11-го этапа "Тур де Франс"
©astana-qazaqstan.com, Gettysport

Капитан Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко финишировал восьмым на 11-м горном этапе "Тур де Франс", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Победителем стал представитель Jumbo-Visma Йонас Вингегор. Расстояние в 151,7 километра от Альбервиля до Коль-дю-Гранона он преодолел за 4 часа, 18 минут и 2 секунды. Вторым стал Наиро Кинтана из Arkea-Samsic (+00:59), третье место у Ромена Барде из DSM (+1:10). Луценко проиграл победителю 3 минуты и 38 секунд. 

Благодаря этому результату лидер сборной Казахстана поднялся на девятое место в генеральной классификации, уступая лидирующему Вингегору 8 минут и 7 секунд. 

Наш новый выпуск: Елена Рыбакина поставила точку - показала свой паспорт

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Луценко Алексей Астана велокоманда

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:27
Велокоманда "Астана"
Алексей Луценко поднялся в топ-10 генеральной классификации после 11-го этапа "Тур де Франс" Алексей Луценко поднялся в топ-10 генеральной классификации после 11-го этапа "Тур де Франс"
27 июня, 15:55
Велокоманда "Астана"
"Астана" объявила состав на "Тур де Франс" "Астана" объявила состав на "Тур де Франс"
25 июня, 19:28
Велокоманда "Астана"
Гонщик "Астаны" выиграл чемпионат Казахстана Гонщик "Астаны" выиграл чемпионат Казахстана
22 июня, 13:35
Велокоманда "Астана"
Сын Винокурова завоевал медаль на чемпионате Казахстана Сын Винокурова завоевал медаль на чемпионате Казахстана
22 июня, 12:47
Велокоманда "Астана"
Юрий Натаров - новый чемпион Казахстана в индивидуальной гонке с раздельным стартом Юрий Натаров - новый чемпион Казахстана в индивидуальной гонке с раздельным стартом
20 июня, 12:22
Велокоманда "Астана"
Винокуров подарил велосипеды сборной Казахстана по велотреку Винокуров подарил велосипеды сборной Казахстана по велотреку
19 июня, 14:48
Велокоманда "Астана"
Алексей Луценко прокомментировал успех на последнем горном этапе "Тура Швейцарии" Алексей Луценко прокомментировал успех на последнем горном этапе "Тура Швейцарии"
18 июня, 23:21
Велокоманда "Астана"
Алексей Луценко стал третьим на последнем горном этапе "Тура Швейцарии" Алексей Луценко стал третьим на последнем горном этапе "Тура Швейцарии"
9 июня, 10:55
Велокоманда "Астана"
Дом на колесах. "Астана" показала свой автобус и взорвала соцсети Дом на колесах. "Астана" показала свой автобус и взорвала соцсети
9 июня, 07:13
Велокоманда "Астана"
Казахстанский велогонщик "Астаны" стал третьим на итальянской многодневке Казахстанский велогонщик "Астаны" стал третьим на итальянской многодневке
29 мая, 22:02
Велокоманда "Астана"
Нибали из "Астаны" остановился в шаге от подиума на "Джиро д'Италия" Нибали из "Астаны" остановился в шаге от подиума на "Джиро д'Италия"
26 мая, 10:00
Велокоманда "Астана"
Александр Винокуров: Всегда есть над чем работать Александр Винокуров: Всегда есть над чем работать
12 мая, 20:31
Велокоманда "Астана"
Титулованный велогонщик из "Астаны" принял решение о своем будущем Титулованный велогонщик из "Астаны" принял решение о своем будущем
11 мая, 18:30
Велокоманда "Астана"
Алексей Луценко вернулся в состав "Астаны" после травмы Алексей Луценко вернулся в состав "Астаны" после травмы
11 мая, 12:41
Велокоманда "Астана"
"Астана" лишилась лидера на "Джиро д'Италия" "Астана" лишилась лидера на "Джиро д'Италия"
2 мая, 16:10
Велокоманда "Астана"
Третий титул для звезды "Астаны", или кто поедет на "Джиро д’Италия"-2022 Третий титул для звезды "Астаны", или кто поедет на "Джиро д’Италия"-2022
22 апреля, 22:49
Велокоманда "Астана"
Велогонщик "Астаны" стал вторым на заключительном этапе "Тура Альп" Велогонщик "Астаны" стал вторым на заключительном этапе "Тура Альп"
21 апреля, 20:39
Велокоманда "Астана"
Велогонщик "Астаны" выиграл четвертый этап "Тура Альп" Велогонщик "Астаны" выиграл четвертый этап "Тура Альп"
28 марта, 23:50
Велокоманда "Астана"
Гонщик "Астаны" и сын Винокурова выиграли медали чемпионата Азии Гонщик "Астаны" и сын Винокурова выиграли медали чемпионата Азии
27 марта, 12:11
Велокоманда "Астана"
Алексей Луценко получил травму и будет прооперирован Алексей Луценко получил травму и будет прооперирован
9 марта, 15:44
Велокоманда "Астана"
Винокуров прокомментировал судебные разбирательства "Астаны" Винокуров прокомментировал судебные разбирательства "Астаны"
22 февраля, 22:46
Велокоманда "Астана"
Сотворивший историю на Олимпиаде-2022 казахстанец получил подарок от Винокурова Сотворивший историю на Олимпиаде-2022 казахстанец получил подарок от Винокурова
20 февраля, 07:48
Велокоманда "Астана"
Алексей Луценко стал вторым на этапе "Вуэльты Андалусии" Алексей Луценко стал вторым на этапе "Вуэльты Андалусии"
15 февраля, 07:24
Велокоманда "Астана"
"План прекрасно сработал". Капитан "Астаны" рассказал о первой победе в сезоне "План прекрасно сработал". Капитан "Астаны" рассказал о первой победе в сезоне
15 февраля, 00:19
Велокоманда "Астана"
Капитан "Астаны" принес первую победу в сезоне Капитан "Астаны" принес первую победу в сезоне
14 декабря 2021, 20:28
Велокоманда "Астана"
Александр Винокуров стал героем нового ролика 1xBet Александр Винокуров стал героем нового ролика 1xBet
3 декабря 2021, 19:31
Велокоманда "Астана"
"Астана" презентовала команду на сезон 2022 года "Астана" презентовала команду на сезон 2022 года
3 декабря 2021, 17:09
Велокоманда "Астана"
Алексей Луценко будет капитаном "Астаны" на "Тур де Франс" Алексей Луценко будет капитаном "Астаны" на "Тур де Франс"
23 ноября 2021, 22:01
Велокоманда "Астана"
Сыновья Винокурова будут выступать в молодежной "Астане" Сыновья Винокурова будут выступать в молодежной "Астане"
11 ноября 2021, 15:06
Велокоманда "Астана"
Казахстанский гонщик Андрей Зейц возвращается в "Астану" Казахстанский гонщик Андрей Зейц возвращается в "Астану"

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus