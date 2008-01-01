Минус призер Гранд-туров и известные спортивные директора. "Астана" назвала состав на сезон-2021

Велокоманда "Астана" на своем официальном сайте объявила состав на сезон-2021, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Последним соглашение было подписано с лидером сборной Казахстана Алексеем Луценко. Также в команде остался датский капитан Якоб Фульсанг, имеющий действующий контракт.

Покидает "Астану" другой "генеральщик" - бронзовый призер "Джиро д’Италия-2018" и "Вуэльта Испании-2018" колумбиец Мигель Анхель Лопес. Также не продлены соглашения с казахстанцами Жандосом Бижигитовым и Даниилом Фоминых. Кроме того, как и писалось ранее, в команде решили не работать больше с известными казахстанскими спортивными директорами Александром Шефером и Дмитрием Седуном. Также в числе ушедших - Лоуренс де Вриз и Эрнандо Бооркес.

Состав "Астаны" на сезон-2021

Гонщики: Алекс Аранбуру, Самуэле Баттистелла, Мануэле Боаро, Глеб Бруссенский, Стефан Де Бод, Родриго Контрерас, Евгений Федоров, Фабио Феллине, Омар Фраиле, Якоб Фульсанг, Евгений Гидич, Йонас Грегаард Вилсли, Дмитрий Груздев, Уго Уль, Йон Исагирре, Горка Исагирре, Мерхави Кудус, Алексей Луценко, Давиде Мартинелли, Юрий Натаров, Бенжамин Перри, Андреа Пикколо, Вадим Пронский, Оскар Родригес, Хавьер Ромо, Луис Леон Санчес, Маттео Собреро, Никита Стальнов, Харольд Техада, Александр Власов, Артем Захаров.

Спортивные директора: Дмитрий Фофонов, Бруно Ченьялта, Джузеппе Мартинелли, Стефано Занини, Сергей Яковлев, Стив Бауэр, Дмитрий Муравьев.

"Думаю, что мы проделали великолепную работу по подписанию новых талантов и продлению контрактов с сильным гонщиками, которые уже проявили себя в нашей команде в последние годы. Наша команда прекрасно известна своим неподражаемым и привлекающим внимание стилем выступления в гонках, и я уверен, что с этим составом мы будем способны составить достойную конкуренцию на самом высоком уровне", - прокомментировал генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров.