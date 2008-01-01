"Астана" объявила о продлении контракта с Алексеем Луценко

Чемпион Казахстана и победитель этапа "Тур де Франс-2020" Алексей Луценко, самый успешный из действующих казахстанских гонщиков и лидер национальной сборной, продлил контракт с "Астаной" на год. Об этом сообщается на сайте велокоманды.

Отмечается, что этим соглашением заканчивается формирование на сезон-2021 состава, который будет состоять из 31 гонщика.

"В течение последних лет мне удалось заметно прибавить, добиться ряда важных результатов, к которым я стремился долгие годы. Несмотря на трудный год, мне удалось провести неплохой сезон, и победа на этапе "Тур де Франс" стала для меня важным событием. Я рад, что руководство команды также довольно моими результатами и хочет продолжить наше сотрудничество. Но я не собираюсь останавливаться на достигнутом и буду стремиться к новым целям, к дальнейшему развитию в качестве гонщика. Вместе с "Астана - Premier Tech" я проведу еще один сезон, чему очень рад. Команда верит в меня и разделяет мои взгляды и цели", - прокомментировал Луценко.

Также в команду приходят два новых спортивных директора - канадский специалист Стив Бауэр, призер Олимпийских игр и победитель этапа "Тур де Франс", а также известный в прошлом казахстанский гонщик Дмитрий Муравьев.

"Свою спортивную карьеру я закончил в этой команде, и теперь я очень рад вновь вернуться сюда, но уже в качестве спортивного директора. Я готов применить свои знания и опыт в моей новой работе. Кроме того, я готов впитывать все новое, набираться новых знаний для того, чтобы делиться и тем, что я уже знаю, и тем, что мне удастся узнать с тренерами, которые находятся в Казахстане. Я горд тем, что открываю новую главу в своей карьере в этом замечательном проекте "Астана – Premier Tech", и я надеюсь, что вместе с гонщиками мы сумеем добиться высоких результатов", - сказал Муравьев.

Напомним, ранее "Астана" объявила о продлении контрактов с рядом иностранных и казахстанских гонщиков, а также подписала молодых новичков. Также стало известно, что не будут продлены соглашения с известными казахстанскими спортивными директорами Александром Шефером и Дмитрием Седуном.