"Астана" продлила контракты с рядом иностранных гонщиков

"Астана" продлила контракты с семью иностранными гонщиками, сообщается на ее сайте.

В сезоне-2021 защищать цвета велокоманды продолжат: Мануэле Боаро, Давиде Мартинелли, Йонас Грегаард Вилсли, Родриго Контрерас, Йон Исагирре, Горка Исагирре и Луис Леон Санчес.

"Вместе с моим братом я присоединился к команде в 2019 году. Это были два замечательных года, так что я рад подписать новый контракт еще на один сезон. В этом году были свои взлеты и падения, сход с "Тур де Франс" был тяжелым ударом, но победа на этапе "Вуэльты Испании" поставила красивую точку в этом напряженном сезоне. Рад остаться в команде вместе со своим братом и уже с нетерпением жду новый 2021 год. Как всегда, я полон больших амбиций и целей, планирую выйти на хороший уровень формы прямо со старта сезона", - прокомментировал Йон Исагирре, победитель этапа "Вуэльты Испании-2020".

"Я рад продлить контракт с командой, где я чувствую себя очень комфортно. Это замечательный профессиональный коллектив с по-настоящему семейной атмосферой. Я знаю свою роль в команде, но вместе с тем я всегда получаю свой шанс проявить себя. Я пришел сюда в 2015 году и провел в команде уже достаточно много сезонов, но не растерял мотивацию и амбиции, которые по-прежнему остаются на высоком уровне. Со своим опытом, думаю, я могу оказать поддержку молодым гонщикам, но также готов помочь и нашим лидерам добиться максимально возможных результатов на Гранд-турах. После сложного сезона 2020 года я надеюсь, что в 2021 нам удастся провести нормальный велосипедный год", - сказал Санчес, действующий чемпион Испании в групповой гонке.

Напомним, ранее "Астана" объявила о подписании контрактов с рядом казахстанских гонщиков и новичками. При этом до сих пор нет соглашения у лидера сборной Казахстана Алексея Луценко. Также стало известно, что не будут продлены соглашения с известными казахстанскими спортивными директорами Александром Шефером и Дмитрием Седуном.