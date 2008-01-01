Велокоманда "Астана" объявила о подписании молодежного чемпиона мира и дебютантов мирового тура

Велокоманда "Астана" подписала контракты с шестью новичками, сообщается на ее сайте. Для двоих гонщиков сезон-2021 будет дебютным в мировом туре.

Так, на два года к команде присоединятся: чемпион мира среди молодежи-2019 итальянец Самуэле Баттистелла, его земляк Андреа Пикколо, южноафриканец Стефан де Бод и чемпион Испании среди молодежи Хавьер Ромо. На один сезон контракты подписали канадец Бен Перри и итальянец Маттео Собреро.

Напомним, ранее "Астана" объявила о подписании контрактов с рядом казахстанских гонщиков. При этом до сих пор нет соглашения у лидера сборной Казахстана Алексея Луценко. Также стало известно, что не будут продлены соглашения с известными казахстанскими спортивными директорами Александром Шефером и Дмитрием Седуном.