Велокоманда "Астана" объявила о первых контрактах перед новым сезоном

Велокоманда "Астана" объявила о подписании первых контрактов по окончании сезона-2020.

Как сообщается на ее сайте, соглашения подписаны с двумя молодыми казахстанскими гонщиками - 20-летними Евгением Федоровым и Глебом Брусенским. Оба в первую очередь смогут проявить себя на однодневных классических гонках. Соглашения рассчитаны на два года.

"За Евгением мы следим очень давно, он чемпион юношеского олимпийского фестиваля, мощный гонщик, который может вырасти в сильного гонщика под классики. Также Глеб является очень многообещающим спортсменом, обладает всеми качествами для того, чтобы быть успешным на классических гонках. Кроме того, у Глеба очень неплохой финишный кусок, и мы хотели бы поработать с ним над спринтом. Мы хотим дать шанс ребятам в нашей команде проявить себя на северных классиках", - прокомментировал генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров.

Также на сезон-2021 продлили свои контракты казахстанцы Евгений Гидич, Дмитрий Груздев, Юрий Натаров, Вадим Пронский, Никита Стальнов и Артем Захаров.

Отметим, что пока официально без контракта находится главная звезда "Астаны" и сборной Казахстана Алексей Луценко. Также стало известно, что не будут продлены соглашения с известными казахстанскими спортивными директорами Александром Шефером и Дмитрием Седуном.