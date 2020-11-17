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Нурлан Смагулов прокомментировал изменения в "Астане"

Теперь казахстанский проект станет именоваться Astana Premier Tech.

Нурлан Смагулов прокомментировал изменения в "Астане"
Фото: КФВС©
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Президент Казахстанской федерации велоспорта Нурлан Смагулов прокомментировал смену названия велокоманды "Астана", сообщает пресс-служба КФВС.

Так, в связи с обретением соспонсора с 2021 года казахстанский проект станет именоваться Astana Premier Tech.

Premier Tech - международная компания, представленная в 27 странах мира, являющаяся лидером в таких отраслях, как автоматизированные системы упаковки и обработки материалов, системы и технологии очистки и рециркуляции воды, а также цифровые решения для повышения эффективности производства.
Astana сотрудничает с канадской компанией Premier Tech с 2017 года, однако впервые название клуба будет разделено с еще одним соспонсором.

"История казахстанского велоспорта вступила в новый этап развития. Наши спортсмены достигли того уровня, когда крупные бренды изъявляют желание стать их спонсорами и вкладывать в них средства, - сказал Смагулов. - Вчера СМИ облетела новость о том, что у велокоманды Astana Pro Team появился новый совладелец, и это известная канадская компания Premier Tech. По условиям контракта теперь команда получит название Astana Premier Tech".

Также Смагулов поддержал предложение главы государства Касым-Жомарта Токаева о том, что содержание профессиональных клубов полностью за счет государства - нецелесообразно. По его мнению, государство поддерживало и развивало команды многие годы, и теперь пора постепенно выходить на самофинансирование.

Президент КФВС отметил, что обретение нового соспонсора с мировым именем - это знаковое событие, так как во времена, когда по всему миру распространилась пандемия и многие страны вынуждены пересматривать и перестраивать свою экономику, сокращая бюджеты, найти спонсора, готового влить свои средства в развитие и процветание команды, - это большое достижение.

"Стоит отметить, что, несмотря на изменения в названии, клуб и дальше продолжит продвигать имидж Казахстана на мировой спортивной арене и его также будут ассоциировать с нашей страной. И мы уверены, что такой шаг не скажется на качестве выступлений спортсменов, а, наоборот, замотивирует их на новые достижения", - заключил Смагулов.

 

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Метки:
Астана велокоманда

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