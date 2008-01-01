Винокуров прокомментировал увольнение из "Астаны" известных спортивных менеджеров

Генеральный менеджер "Астаны" Александр Винокуров прокомментировал корреспонденту Vesti.kz неожиданное увольнение спортивных директором Александра Шефера и Дмитрия Седуна.

По словам олимпийского чемпиона, решение акционеров расстаться с известными казахстанскими специалистами, очень удивило его и всю велокоманду.

"Конечно, я и наши другие коллеги, мы все находимся в шоке от такого решения наших акционеров. Александр Шефер и Дмитрий Седун - одни из самых профессиональных и титулованных спортивных директоров команды, которые принесли Казахстану множество побед. Оба - уроженцы Южно-Казахстанской области, которые посвятили всю свою жизнь развитию велоспорта в нашей стране. Каких-то претензий по поводу их работы никогда не было, поэтому это решение очень болезненное для нас всех", - прокомментировал Винокуров.

Напомним, Шефер и Седун, известные в прошлом казахстанские гонщики, проработали в "Астане" 14 сезонов - с 2007 года, возглавляя команду на крупнейших международных гонках. На днях неожиданно стало известно, что в "Астане" с ними расстались.