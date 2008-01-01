СМИ сообщили об уходе из "Астаны" спортивных директоров Шефера и Седуна

Известные казахстанские специалисты, спортивные директора Александр Шефер и Дмитрий Седун покинули велокоманду "Астана". Об этом сообщает итальянское издание tuttobiciweb.it.

Как отмечает СМИ, команда, которая базируется в Ницце, теперь может переехать в Бельгию.

Отметим, что будущее велокоманды на следующий сезон пока не прояснено - до сих пор не было объявлено ни об одном контракте.

Ранее было объявлено, что ППСК "Астана", в состав которого входила велокоманда, ликвидирован. А клубы будут финансироваться напрямую из фонда "Самрук-Казына"