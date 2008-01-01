СМИ сообщили об уходе из "Астаны" спортивных директоров Шефера и Седуна

Команда пока не объявила ни об одном контракте.

Александр Шефер. Фото: Vesti.kz©
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Сегодня 14:58

Известные казахстанские специалисты, спортивные директора Александр Шефер и Дмитрий Седун покинули велокоманду "Астана". Об этом сообщает итальянское издание tuttobiciweb.it

Как отмечает СМИ, команда, которая базируется в Ницце, теперь может переехать в Бельгию.

Отметим, что будущее велокоманды на следующий сезон пока не прояснено - до сих пор не было объявлено ни об одном контракте.

Ранее было объявлено, что ППСК "Астана", в состав которого входила велокоманда, ликвидирован. А клубы будут финансироваться напрямую из фонда "Самрук-Казына"

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Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Сегодня 14:58
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