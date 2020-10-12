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Велокоманда "Астана" Тур де Франс Джиро д’Италия Вуэльта Казахстан (велоспорт)
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"Здорово отыграть время перед днем отдыха". Капитан "Астаны" - о шестом месте в общем зачете "Джиро д'Италия"

Он отыграл несколько секунд у большинства основных соперников.

"Здорово отыграть время перед днем отдыха". Капитан "Астаны" - о шестом месте в общем зачете "Джиро д'Италия"
Фото: Getty Images©
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Капитан "Астаны" Якоб Фульсанг прокомментировал девятый этап "Джиро д'Италия", по итогам которого он поднялся на шестое место в общем зачете, сообщается на сайте команды.

Датчанин атаковал на последнем километре и занял девятое место, отыграв несколько секунд у большинства из своих основных соперников в борьбе за генеральную классификацию.

"Очень длинный день и очень быстрый старт этапа, после чего пелотон немного сбавил темп. За два подъема до финиша команда Deceuninck попыталась взять контроль над гонкой, а команда Trek попробовала оказать давление на остальных фаворитов.

Но мои товарищи проделали очень хорошую работу, защищая меня весь день. Ребята все время были рядом, чтобы быть уверенными, что мы не пропустим ни одной атаки. Заключительный подъем был уже моей территорией ответственности, но Фабио Феллине все же еще долгое время оставался рядом, великолепно отрабатывая.

Сегодня очень важно было оставаться в тепле, и я постарался правильно одеться. Последние три километра были решающими. Но, как оказалось, в финале был очень сильный встречный ветер, так что возможности атаковать не было. 

Пришлось пробовать лишь на последних нескольких ста метрах. Я приложил максимум усилий в финале и сумел выиграть немного времени. В итоге у меня получился хороший день, и я доволен своим результатом.

Думаю, что здорово уходить на первый выходной день после такого этапа, отыграв время в общем зачете. Удалось показать, что на подъемах я нахожусь на том уровне, на котором должен находиться, на том уровне, на котором я хотел находиться. Прекрасные ощущения. Надеюсь, что в последующие дни мы увидим больше солнца", - прокомментировал Фульсанг. 

Жоау Алмейда из Deceuninck-Quick Step сохранил розовую майку лидера, но позволил соперникам приблизиться к себе. Так, капитан "Астаны" теперь отстает на минуту и одну секунду, отыграв за этап 18 секунд.

 

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Метки:
Астана велокоманда Джиро д`Италия

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