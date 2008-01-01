Победитель "королевского этапа" на "Тур де Франс" покинет "Астану"

Колумбийский гонщик Мигель Анхель Лопес, один из лидеров "Астаны", покинет казахстанскую велокоманду по окончанию сезона-2020, сообщает velolive.com.

Куда именно перейдет 26-летний спортсмен, не указано. Но в таблице трансферов он помещен в список уходящих гонщиков.

Напомним, Лопес был капитаном "Астаны" на прошедшем "Тур де Франс", где не попал на подиум, но стал победителем "королевского этапа".

Всю свою профессиональную карьеру, которая началась в 2015 году, он провел в составе казахстанской велокоманды. Он является бронзовым призером "Джиро д’Италия-2018" и "Вуэльта Испании-2018".

Отметим, что "Астана" пока не публикует трансферные новости. Но стало известно, что новый контракт еще не подписал самый успешный из действующих казахстанских гонщиков Алексей Луценко.