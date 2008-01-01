"Команда сделала максимум". Луценко - о победе на этапе "Тур де Франс", новом контракте и конкурентах на ЧМ

Юлия Милова

Лидер сборной Казахстана и "Астаны" Алексей Луценко после блестящей победы на этапе "Тур де Франс-2020" готовится защищать честь страны на чемпионате мира. На турнире в Италии, который стартует уже 24 сентября, он будет выступать в групповой гонке.

В интервью корреспонденту Vesti.kz Луценко подвел итоги "Большой петли" для себя и своей команды, прокомментировал, почему до сих пор не продлил контракт, и высказался о конкурентах на мировом первенстве.

- Если говорить о победе на этапе, настраивался ли ты конкретно на шестой, готовился ли к нему планомерно, была ли заранее тактика на него? Или же было несколько подходящих по профилю этапов, но смотря как гонка пойдет?

- Такого не было, что прямо с начала "Тур де Франс" я настраивался именно на шестой этап. У меня были планы именно на первую неделю. И у меня была, скажем так, свобода на этапах, где я мог пробовать. Как я и пробовал на первой неделе, где уже на втором этапе в Ницце заехал в десятке - был седьмой.

И уже перед шестым этапом у нас было традиционное собрание в командном автобусе, где обговаривается тактика сегодняшнего дня. И у меня было такое задание - попробовать уехать в отрыв и попытаться добиться победы.

И в этот день звезды сошлись, и все было так, как мы обговаривали. Я уехал в отрыв и в конце гонки уже сделал свое дело и ни в чем не ошибся. Александр Винокуров вел меня из технички, по радио подсказывал. Я выполнил все указания на сто процентов, и мы не ошиблись.

- Довольны ли в команде в целом итогами "Тур де Франс"? Не осталось ли осадка от потерянного призового места?

- Конечно, довольны. Но если бы еще закрепили подиумом, то было бы супер. Команда сделала максимум. Лопес тоже, думаю, доказал всем, что не просто так когда-то заехал третьим в генеральной классификации на "Джиро д'Италия" и "Вуэльте". И он был близок на "Тур де Франс" в этом году к подиуму.

"Разделка", все вы видели, поменяла все. Буквально вся генеральная классификация топ-10 изменилась. До этого дня мы все делали правильно и шли к этому четко, ни в чем не ошибались.

Но "разделка" была тяжелая и длинная. Я думаю, в горах Мигель на третьей неделе показал себя сильным гонщиком, и "разделка", конечно, повторюсь, все поменяла. Команда в целом довольна.

Лопес на своем дебютном "Тур де Франс" добился такой красивой победы на "королевском этапе", где он выиграл в гору, где не просто так уехал, а именно из основной группы от главных конкурентов уверенно уехал.

- Как обстоят дела с твоим контрактом? Все-таки уже заканчивается сентябрь, и до сих пор тишина.

- Да, сентябрь заканчивается, через неделю октябрь уже. Пока тишина, но мой агент занимается этим. И я думаю, в скором времени все решится. Но на данный момент не могу ничего сказать.

Пока у меня ничего нет на руках, ничего не подписывал и предложений не было. Поэтому будем ждать. Не знаю сколько, но еще какое-то время буду ждать.

- Чемпионат мира перенесен в Италию. Успел ли уже изучить профиль? Если да, насколько он тебе подходит и кого видишь главными конкурентами?

- Профиль до сих пор не видел. Но я слышал много, что очень тяжелый, длинный, 260 или 270 километров, пять тысяч метров перепады, очень горный профиль.

Если говорить о конкурентах, на самом деле, сейчас очень много ребят, которые могут побороться за победу. Тот же француз Жулиан Алафилипп из Deceuninck-Quick Step - однодневный гонщик, который может показать себя неплохо и, я думаю, будет одним из фаворитов.

Тот же позапрошлогодний победитель испанец Алехандро Вальверде из Movistar, я думаю, тоже из "Тур де Франс" вышел в хорошей форме и один из фаворитов. Можно смотреть многих ребят. Сейчас и молодые есть, тот же Марк Хирши (Sunweb), который блистал на "Тур де Франс". Тот же победитель "Тур де Франс" Тадей Погачар. Не знаю, правда, как он отойдет от этой эйфории и желтой майки.

- Считаешь ли правильным, что чемпионат Казахстана может пройти без сильнейших гонщиков "Астаны"? Как относишься к тому, что чемпионат могут провести, но майку оставить тебе? Есть ли смысл его проводить при таких условиях?

- Насколько я знаю, по профессионалам чемпионат Казахстана не будут в этом году проводить. Если проводить чемпионат страны, то, естественно, должны быть все сильные гонщики.

А у нас все сильные гонщики сейчас в Европе. И с нынешней ситуацией очень тяжело попасть в Казахстан.

Логика есть в том, что среди профессионалов отменили. Я думаю, что на следующий год уже чемпионат полноценно будет проведен, все ребята смогут приехать и участвовать. Это будет уже честный чемпионат.

- Какие планы после чемпионата мира? Винокуров говорил, что Лопес может поехать "Вуэльту", есть ли шанс увидеть там и тебя?

- На данный момент мои планы после чемпионата мира - это "классики", которые перенесли на конец сезона. Amstel Gold Race, "Льеж-Бастонь-Льеж", "Тур Фландрии". Насколько я знаю, Лопес вроде поедет "Джиро д'Италия". Но еще никаких официальных новостей не было.

Но если я еду "классики", то автоматически я не еду "Вуэльту". Если пропускать "классики", то, конечно, я бы мог поехать на "Вуэльту" и так же побороться за какие-то отдельные этапы. Но на данный момент у меня в программе "классики".

"Идеальная трасса для Алексея Луценко". Казахстан назвал состав на чемпионат мира по велоспорту