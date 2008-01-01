"Мы не сделали ни одной ошибки". Капитан "Астаны" - о 15-м этапе "Тур де Франс" и подъеме в общем зачете

Капитан "Астаны" Мигель Анхель Лопес прокомментировал 15-й этап "Тур де Франс", по итогам которого он приблизился к тройке лидеров. Колумбиец, который финишировал четвертым, отметил, что доволен тем, как проехал дистанцию.

"Я очень доволен этим этапом, это был первый день в больших горах. Думаю, что для меня он сложился хорошо, и мне удалось остаться в одной группе с сильнейшими гонщиками и последовать за ними во время атаки в финале.

Команда провела прекрасную работу для меня. У нас был разработан хороший план на этот этап, мы не сделали ни одной ошибки, и все прошло хорошо со старта и до финиша.

В финале на последнем подъеме рядом со мной еще оставался Харольд Техада, который оказал мне существенную поддержку. Но также и другие ребята были на высоте сегодня. Подъем был очень трудным, но я неплохо себя чувствовал и сделал сегодня все, что мог. Четвертое место в итоге - совсем неплохо.

Впереди еще целая третья неделя, и мы будет продолжать двигаться по гонке день за днем, работая сообща как единая команда. Завтра у нас день отдыха, и я хотел бы использовать его, чтобы отдохнуть и как следует восстановить силы после двух очень сложных гоночных недель", - цитирует Лопеса сайт "Астаны".

Напомним, перед вторым днем Примож Роглич из Team Jumbo-Visma удерживает желтую майку лидера. На 40 секунд от него отстает Тадей Погачар (UAE Team Emirates), на одну минуту 34 секунды - Ригоберто Уран EF Pro Cycling. Лопес же занимает четвертое место в генеральной классификации, проигрывая минуту и 45 секунд.