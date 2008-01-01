Гонщик "Астаны" одержал победу на итальянской однодневной гонке "Мемориал Марко Пантани"

Дистанция включала тройное прохождение подъема Монтевеккьо.

Фабио Феллине. Фото: astanaproteam.kz
Новости спорта Велоспорт Велокоманда "Астана"
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Сегодня 07:54
Гонщик казахстанской велокоманды "Астана" Фабио Феллине одержал победу на итальянской однодневной гонке "Мемориал Марко Пантани", которая прошла в Чезенатико, сообщает пресс-служба клуба.

Семнадцатая однодневка "Мемориал Марко Пантани" стартовала в Кастрокаро Терме и после 199 километров финишировала в Чезенатико. Дистанция включала тройное прохождение подъема Монтевеккьо, а также несколько финальных кругов по городу.

"Что я могу сказать, это такое облегчение – одержать эту победу. Мой последний успех был уже достаточно давно, так что я счастлив выиграть сегодня. Хочу поблагодарить мою команду за отличную работу, которую проделали ребята, вывезя меня на хорошую позицию для спринта. День получился трудным и длинным, но мы очень хорошо работали вместе, держа гонку под контролем. Ближе к финалу ребята вывезли меня вперед на хорошую позицию, после чего я уже ждал идеального момента для того, чтобы начать спринт. Я очень доволен результатом, он доказывает, что вся проделанная в последние месяцы работа была не зря", - сказал Фабио Феллине.
Метки:
Астана велокоманда Италия
Велоспорт Велокоманда "Астана"
0
Сегодня 07:54
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